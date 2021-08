En çok satan, okunan futbol kitapları

Kitapseverler sadece edebiyat odaklı kitapları okumuyor. Bunun yanında futbol kitaplarını da merak ediyor, okuyor. O kitaplardan bir seçki...

Dünya futboluna yön veren futbolcuların hayatlarını, futbola başlama hikayelerini anlatan kitaplar, o futbolcuyu daha yakından tanımamıza fırsat veriyor.

Bugüne pek çok fotbol kitabı yazıldı ama bunlar arasında okuyucuların ve futbolseverlerin en çok tercih ettiği kitaplar da oldu.

İşte kitapseverlerin tercihi olan futbol kitapları...

Alex de Souza

Alex, tüm yaşamını futbola adayarak elde ettiği parlak kariyerini kısa bir süre önce sonlandırdı, sıra dışı futbol yıldızlığının, saha dışındaki tavırlarının yanı sıra bencillikten uzak tutumunun şekillendirdiği bir kişiliğe sahipti. Bütün bunlar onun futbolculuğunu ve eşsiz kişiliğini daha da belirginleştiriyordu.

Sayfa: 350

Dünya Kupası Tarihi

Dünya Kupası'na dair her şey bu kitapta...

Sayfa: 300

Ronaldo- Ne İstediğini Bilen Çocuk

Takımı tüm maçları kaybederken sekiz yaşındaydı. O n iki yaşında ailesini terk edip Lizbon’da yatılı okula gitti. On beş yaşında, futbol hayallerini bırakmasına neden olabilecek bir kalp rahatsızlığı teşhisi konuldu. Yirmi dört yaşında ise futbol tarihinin en değerli oyuncusu haline geldi.

Sayfa: 400

Kocaman Bir Adam

Bir Aykut Kocaman kitabı..

Sayfa: 368

Futbol Nedir

Binlerce kişi bir ağızdan seslendiriyor yazdığı tezahüratı. Tehlikenin sınırlarına doğru bir deplasman serüveninden tanık olduğu korkunç cinayete, spor basınında kalem oynatmaktan profesyonel bir futbol takımıyla birlikte unutulmaz bir sezon geçirmeye varıyor seyrüseferi. Futbol Nedir ki, yitirilmiş bir aşktan, belki de yitik bir ülkeden kalan bir yabancılaşma öyküsü.

Sayfa: 256

Benim Adım İbrahimoviç

Çelimsiz bir çocukken, dünyanın en iyi forvetlerinden biri oldu.

Sayfa: 185

Barça

Barcelona Dünyanın En Büyük Futbol Takımı, Bir Kuşak Boyunca Görülmüş Takımların Ve Muhtemelen Tüm Zamanların En İyisi. Bu kitapta, futbolun kurallarını yeniden yazan takımın ona en yakın gazeteci tarafından anlatılan hikâyesini bulacaksınız.

Sayfa: 400

İki Yüzlü Melekler

Futbolun evlerde, her sokak başında, yazarlarının ve filozoflarının zihninde her daim heyecanla yaşadığı Arjantin’i oldukça kapsamlı ele alan Kirli Yüzlü Melekler futbola ve Arjantin’e ilgi duyan her okuru heyecanlandıracak bir eser.

Sayfa: 584

Harika Portakal

Bu kitap, futbolun entelektüel ve estetik doğasına dair detaylı bir araştırma.

Sayfa: 320

Futbol: Bir Akıl Oyunu

Bu kitabın futbolculara, antrenörlere ve ülke futboluna önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu eserde emeği geçen herkese teşekkür eder, özgün bireylerin gelişimini önemseyen, bu gelişime katkı yapmaktan haz duyan herkesin bu kitabı okumasını içtenlikle tavsiye ederim.

Sayfa: 350

Ergül Tosun

