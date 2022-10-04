Erich Maria Remarque'nın aşk, ölüm ve gerçekçilik romanı: Lizbon'da Bir Gece

Alman edebiyatının usta isimlerinden olan ve aynı zamanda savaş edebiyatının da önde gelen yazarlarından olan Erich Maria Remarque'nın Lizbon'da Bir Gece romanı bir kaçış ve hayatta kalmayı anlatıyor.

İkinci Dünya Savaşı başlarken insanlarda korku ve hayatta kalma mücadelesi baş gösterdi. Hitler'in Avrup'yı kasıp kavurması, adeta işgale girişmesi büyük dramlara sahne oldu. Erich Maria Remarque, savaş edebiyatının en önemli kalemleri başında gelmektedir. Lizbon'da Bir Gece romanı da böyle bir kitaptır. Bir kaçış ve hayatta kalma mücadelesini anlatan Lizbon'da Bir Gece'yi okumanızı öneriyoruz.

Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok romanıyla savaş edebiyatının başyapıtlarından birine imza atmış olan Alman edebiyatçı Erich Maria Remarque’tan aşk, ölüm ve göç üzerine gerçekçi, heyecan dolu, dokunaklı ve etkileyici bir roman:

Lizbon’da Bir Gece.



Hüzün verici 1942 yılı...

Bir kaçış öyküsü

Dünya yavaş yavaş savaşa doğru ilerlerken herkes Avrupa’yı terk etme derdinde. Pek çok kaçış yolu kapatılmış durumda. Lizbon’un karanlık rıhtımında fakir bir genç adam, büyük bir hevesle gemilere bakıyor.

Hedefi Amerika. Ama ne vizesi var ne parası. Derken yabancı bir adam kendisine iki gemi bileti sunuyor.

Bu bir hediye, ancak adamın bir şartı var: bu gece yalnız kalmak istemiyor, karşısındakine kendi hayat hikâyesini anlatmak istiyor; kaçışının öyküsünü.





Özgürlüğe kavuşmak

Tüm Avrupalı mültecilerin 1933 yılında Osnabrück’te başlayan ve o gece Lizbon limanında sona eren kaçış macerasını. Dışarıda, Tejo Nehri'nin denize döküldüğü kısımda beklemekte olan gemi belki de onun kurtuluşuydu ama artık bir şey ifade etmiyor. Çünkü özgürlüğe kavuşturmak istediği kadını çoktan kaybetti.

Lizbon’da Bir Gece tarihle kaderi çarpıştıran, özenle yazılmış, klasik bir hayatta kalma romanı: Nazilerden kaçarken rastlantı eseri karşılaşan iki kişinin, uzun bir gece boyunca yakınlaşmalarının; geçmiş yaşamlarını, kaçış planlarını, aşkı, kötülüğü, ölümü, cesareti, tanrıyı, insanın varoluş nedenini, özellikle de 20. yüzyılda insanlığın ayaklar altına alınışını sorgularken yavaş yavaş sarsılmaz bir bağ kurmalarının yürek parçalayıcı hikayesi.