Ertelemek ve geç kalmanın hikayeleri Paha Biçilmez Pişmanlıklar kitabında

Haber Merkezi

Paha Biçilmez Pişmanlıklar; ertelemek, geç kalmak ve fırsatlar teması etrafında şekillenen etkileyici öykülerle okuyucusuyla buluşuyor. Toplamda 14 yazarın kaleminden çıkan bu hikâyeler, insan yaşamının dönüm noktalarına, karar anlarına ve kaçan fırsatların ardında bıraktığı izlere odaklanıyor.

Bir yazarlık okulu olan MasterCamp Usta Yazarlarla Yazarlık Atölyesi katılımcıları tarafından oluşturulan bu kitap, yazar adaylarının bireysel hikâyelerini bir araya getiriyor.

Altan Gördüm, İnci Aral, Sinan Akyüz, Osman Balcıgil gibi ustaların yönlendirmeleriyle yazılan öyküler, hem edebiyat hem de insan psikolojisi açısından derinlik sunuyor.

Her biri parmak izi kadar kendine özgü olan öykülerde okuyucular, Sabahattin Ali’nin şiirselliğini, çağdaş edebiyatın keskin ironisini ve günlük yaşamın dokunaklı gerçekliğini bulacak.

Bu kitabı yazmasalardı pişman olurlardı. Siz de okumazsanız olursunuz... Düşüncelerimizi en çok kaplayan temalardan biridir pişmanlıklar.

"KEŞKE DEMEK..."

"Keşke” demek, kabuk bağlayan yaralara tatlı tatlı dokunmaya benzer. Kapansa bile izi kalacak yaralara... Yaşamın tadını çıkarmaktansa, onu kaçırma korkusuyla nefes alıyoruz. Her geçen gün sanki bir şeylere geç kalıyoruz ya da hayalini bile kurmadığımız fırsatları kaçırıyoruz. Aklımıza kıymık gibi saplanan pişmanlıkların hikâyelerinde, kendinize dair çok şey bulacaksınız.

Sayfa: 192

YAŞANMAMIŞ BİR HAYATIN PİŞMANLIĞI

Yaşanamamış bir hayat en büyük pişmanlıktır. Daha fenası bunu çok geç fark etmektir. Tuhaf bir çelişkidir ki geçmişin ışıkları sönmeden insan yolunu bulamaz.

Gelecek için belli bir karanlığı, belirsizliği göze almak gerekir. İşte bu kitapta farklı yollardan aynı kavşağa ulaşan insanların öykülerini, içinde belki de kendinize de rastlayarak okuyacaksınız.

Hangi pişmanlığa paha biçilmez? Ardında bir ders bırakmış olana şüphesiz. O dersi alsak da pişmanlığı telafi edecek zaman kaldı mı bakalım?