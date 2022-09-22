Eski Türklerde ve Osmanlı’da Halkla İlişkiler kitabı, kadim milletin ilişkilerine ayna tutuyor

Halkla ilişkilerin eski Türklerde ve Osmanlı Devleti’nde nasıl olduğu, yöneten-yönetilenler arasındaki ilişkilerin nasıl yürütüldüğü, Emine Kazan tarafından kitaplaştırıldı.

Halkla ilişkiler yöntemlerinin örnekleri ile yer aldığı kitap, Yakamoz Yayıncılık tarafından yayınlandı. 2007 yılında yayınlanan ilk baskısının ardından okuyuculardan gelen yorumlar üzerine genişletilerek yeniden yazılan kitap, Osmanlı'da ve eski Türklerde halkla ilişkilere dair önemli bilgiler veriyor. Her kitapseverin mutlaka istifade etmes gereken bu eseri okumanızı öneriyoruz...

Kitabın amacı

İHA'da yer alan habere göre; tarihin, bir halkla ilişkiler uzmanının gözüyle yeniden yorumlandığı kitapta, günümüz halkla ilişkiler kurumları ile Eski Türk Devletleri ve Osmanlı Devleti’ndeki iletişim kurumlarının kıyaslanması da dikkat çekiyor.

Emine Kazan, "Bu kitabın amacı iletişim tarihinde hak ettiği yeri bulamayan Eski Türkler, Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinde kullanılan halkla iletişim kanallarına dikkat çekmek." dedi.

Sayfa: 176

"Yüzyıllardır ayakta kalan bir millet"

Kitaba ilişkin konuşan Kazan, "Tarih boyu göçebe yaşamı sürmüş Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi ve burada yüzyıllarca ‘devlet’ olarak kalması, her açıdan hem ilgi çekici hem de hayret vericidir. Pek çok tarihçi için ise bu tablo, bir hazine görünümündedir. Türklerin tarihi araştırılırken, onların birbirleriyle kurdukları iletişimde, diğer milletlerden şaşırtıcı bir biçimde farklı davranışlar sergilediğini göz ardı etmek doğru olmaz. İşte, Eski Türkler, Selçuklular ve Osmanlı Devleti’nin yapısındaki hiyerarşinin, yöneten-yönetilen arasındaki mükemmel uyumla birlikte nasıl şekillendiğini yüz yıllarca ayakta kalmayı başarmış olan Türklerde halkla ilişkiler dişlilerinin nasıl çalıştığını ‘Eski Türklerde ve Osmanlı’da Halkla İlişkiler’ adlı kitapta bulacaksınız." diye konuştu.