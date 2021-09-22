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Eylül ayında çok okunan kitaplar
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- 22.09.2021 - 16:09
- Güncelleme : 22.09.2021 - 16:17
Bir ayı daha geride bırakmak üzereyiz. Her ay olduğu gibi bu ay da çok okunan ve beğenilen kitaplar öne çıkmaya başladı.
Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı öne çıkan kitap oldu.
Öte yandan kaybettiğimiz psikolog Doğan Cüceloğlu'nun Var Mısın, Ahmet Ümit'in Kayıp Tanrılar Ülkesi ve Zülfü Livaneli'nin Balıkçı ve Oğlu diğer öne çıkan kitaplardan oldu.
İşte kitapseverlerin eylül ayında talep ettiği o kitaplardan seçmeler...
Daha Adil Bir Dünya Mümkün
"Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir. Dünya beş ülkeden büyüktür."
Sayfa: 216
Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever
Çok satan “Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir”, “Kararı Ben Veririm” ve “Süt Lekesi “ kitaplarının yazarı Uzman Psikolog Esra Ezmeci, bu kez kadın erkek ilişkilerinin doğasını ve dinamiklerini enine boyuna yatırıyor masaya. Sunduğu basit ve etkili önermelerle kadın erkek ilişkilerinde yaşanan kısırdöngüleri kırmak hiç de zor değil...
Sayfa: 296
Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar
Çünkü hayat kaybettiğin yerden bir daha başlar.
Sayfa: 200
Var Mısın? - Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler
Doğan Cüceloğlu, yalnızca psikoloji kariyeriyle değil, insan hayatına dokunan ve insana dair her hikâyeden şifa çıkarabilen bilgeliğiyle bu coğrafyanın en önemli ilim insanlarından biri. Seksen yılı aşkın ömrünün bir birikimi olarak, şimdi herkesin merak ettiği “hayati” sorulara en samimi cevaplarını sunuyor. Herkes gibi aslında o da hâlâ savaşıyor, keşfediyor, hayata değer katıyor.
Sayfa: 320
Balıkçı ve Oğlu
Toplumsal konulara duyarlılığı ile tanınan edebiyatçı ve fikir adamı Zülfü Livaneli, bu kez Ege balıkçılarının ve hayal kurmaktan bile mahrum bırakılan göçmenlerin kaderine eğiliyor.
Sayfa: 140
Kayıp Tanrılar Ülkesi
Ahmet Ümit’ten polisiyeyi arkeoloji ve mitolojiyle harmanlayan usta işi bir roman.
Sayfa: 504
Hazan
Ayşe Kulin'den roman tadında otobiyografi
Sayfa: 326
Söylenmemiş Sözler
Üzüm ve zeytinin, yağ, bal ve şarap küplerinin, kadırgaların, binbir şifalı otun en eski vatanı Urla. Dünyanın zalimliği ve insanın vahşiliğinden şüphesi olmayanları, dünyanın güzelliği ve insanın iyiliğine inandıran bir yer burası.
Sayfa: 416
Şeker Portakalı
Yazar Jose Mauro de Vasconcelos, ünlü romanı Şeker Portakalı’nı 12 günde tamamlamıştır.
Sayfa: 200
1984
George Orwell, başlangıçtan bitişine herkesi gerçekliğine ikna edecek, kusursuz bir metin inşa ediyor.
Yirminci yüzyılın en önemli romanlarından 1984, neredeyse bir türe adını verecek güçte bir distopya...
Sayfa: 304
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com