Ezgi Cankurtaran'dan boğun eğmeyen insanların romanı: İade-i İtibar

Yaşarken değerleri bilinmeyen insanların, öldükten sonra ödüllendirilmesinin kıymeti olmasa da haklarını teslim etmenin önemli olduğu anlayışıyla yazılan roman: İade-i İtibar

Ezgi Cankurtaran’ın kaleme aldığı İade-i İtibar; Sophie Scholl, Nicola Sacco, Bartolomeo Vanzetti, Harriet Tubman, Harvey Milk, Olympe de Gouge ve Giordano Bruno gibi tarihin önemli isimlerine yer veriyor.

Bir biyografi kitabından daha fazlası olan İade-i İtibar kurallara itaat etmeyen, baskılara boyun eğmeyen, haklarını sonuna kadar arayan ve kurulu düzene başkaldıranları anlatarak, bir anlamda insanlığın bu isimlere olan minnetini de dile getiriyor.

Başkaldırışlarıyla belki de tüm insanlığın umut ışığı olanları nakleden Ezgi Cankurtaran, İade-i İtibar kitabında dünyanın daha yaşanılabilir bir yer olması için emek veren 7 ismi bir araya topluyor.

İtibar...

Cankurtaran’ın yıllar süren araştırma ve çalışmalarının ürünü olan bu kitapta; ne zaman ya da nerede yaşadığı ile ilgilenilmeden, başına bir şekilde aynı şey gelmiş; ortak noktaları itibarlarının iadesi olan insanlar konu ediliyor.





Sayfa:248

Rol modeller

Ezgi Cankurtaran, orijinalinden kelime kelime çevirisi, akıcı dil yapısı ve güçlü kalemiyle bu hikâyeleri bilen bilmeyen herkesin aydınlanmasına katkı sunarken, geleceğe önemli rol modeller sunuyor.

Hakkı teslim edilmesi gerekenler

İade-i İtibar; yaşadıkları dönemde düşündükleri, yaptıkları, cesaretleri ve savundukları yüzünden cezalandırılmış, haksızlığa uğramış, sürülmüş ve hatta öldürülmüş kişilerin hikâyesini anlatıyor.

Ezgi Cankurtaran’ın yayın dünyasına attığı ilk adım olan, derin araştırma ve çalışmaların ürünü bu kitapta yazarın etkileyici kalemi, okuyucusunu yıllar öncesinin sosyal ve siyasi çalkantılı atmosferine sürüklüyor; benliği, varlığı, anıları, tutkuları, coşkuları, aşkları, çöküşleri ve mücadeleleriyle hakkı teslim edilmesi gerekenleri hatırlatıyor.

