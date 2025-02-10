Farkı nedenlerle yazarları tarafından tamamlanmamış, yarım bırakılan romanlar

Haber Merkezi

Oğuz Atay'dan Ahmet Hamdi Tanpınar'a, Albert Camu'dan Mark Twain'den... Bu saydıklarımız isimler dünya edebiyatının önde gelen yazarları arasında yer alıyorlar. Yazdıkları pek çok okur tarafından beğeniyle okunan bu yazarların yarım bıraktıkları, farklı nedenlerle tamamlamadıkları romanları da var.

Birlikte nedenleriyle bakalım...

MAHUR BESTE

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, Behçet Bey karakterine yer verdiği Mahur Beste romanı, zannedildiği gibi yazarın vefatıyla yarım kalmış bir roman değildir. Tanpınar, romanında Behçet Bey’in hikayesini özellikle yarım bırakmış ve okuyucuya yarım bırakılmış duygusu vermiştir. Mahur Beste, Huzur ve Sahnenin Dışındakiler kitapları ile üçleme oluşturur ve serinin ilk kitabıdır.

SİLMARİLLİON

Hepimiz J. R. R. Tolkien’i Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit kitaplarıyla tanıyoruz. Silmarillion ise bu kitaplarda geçen hikâyelerin arka planını anlatan özel bir kurguya sahiptir. Yazarın ölümüyle yarım kalan roman, oğlu Christopher Tolkien ve ona yardımcı olan Guy Gavriel Kay tarafından tamamlanabilmiştir.

İLK ADAM

En trajik yarım kalma öyküsü Albert Camus’nün İlk Adam kitabına aittir. Çünkü bu kitap Camus’nün otobiyografisini içerir ve yazarın trafik kazası geçirerek hayatını kaybetmesi yüzünden yarım kalır. Kitabın taslak sayfaları kazaya yakın bir yerde bulunur. Eser, 1995 yılında ve yarım kalan haliyle, yazarın kızı tarafından yayınlandı.

EYLEMBİLİM

Oğuz Atay’ın, bir üniversitede geçen olaylar ile bir profesörün o olaylara yaklaşımını konu edindiği Eylembilim kitabı, yazarın 1977 yılındaki vefatının ardından, sadece 40 sayfa olarak bulunmuştu. 1987 yılında Günlük isimli kitabının sonuna eklenerek yayımlandı. Bundan 11 yıl sonra, yazarın kızı Özge Atay’a isimsiz bir posta ile kitabın 74 sayfası daha ulaşınca, 1998 yılında bu kez tamamlanmış olarak basıldı.

SON PATRON

Amerikalı romancı F. Scott Fitzgerald’ın 1930’ların Hollywood’unu anlattığı kitabı Son Patron, yazarının ölümüyle yarım kalan kitaplardan biridir. Fitzgerald’ın 1940 yılında hayatını kaybetmesinden bir yıl sonra, yayımcısı tarafından notlarından derlenerek kitaplaştırıldı ve basıldı. Son Patron, 1976 yılında Elia Kazan tarafından sinemaya da uyarlandı.

GİZEMLİ YABANCI

Yarım kalan bir roman da 1835-1910 yılları arasında yaşayan Amerikalı yazar Mark Twain’e ait. Nikolaus, Seppi ve Theodor isimli üç arkadaşı ve karşılarına çıkan bir yabancıyı merkezine alarak, iyilik ve kötülük kavramlarını işleyen Twain’in Gizemli Yabancı isimli kitabı, yazarın ölümünden sonra yayınlanabilmiştir.

SANDİTON

Sanditon, 1817 yılında hastalık nedeniyle hayatını kaybeden İngiliz roman yazarı Jane Austen’un yarım bıraktığı romanıdır. Yazar, yaşadığı dönemdeki hastalık ve hasta olma olgularını kitabında alaycı bir üslupla ele almıştır. Bu kitap Jane Austen’ın ölümün ardından, yazarın stilini taklit eden farklı yazarlarca tamamlandı ve birkaç versiyon halinde satışa sunuldu.