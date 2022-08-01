Filozof Kieran Setiya'nın Felsefi Bir Rehber kitabıyla hayatın anlamı

Filozof Kieran Setiya'nın yeni kitabı olan Felsefi Bir Rehber adlı çalışması, hayatın derin anlamı üzerine önerilerde bulunuyor.

Asla yaşamayacağınız hayatlarla, kaçan fırsatlarla ve geride kalmış gençlik nostaljisiyle kendinizi nasıl uzlaştırabilirsiniz? Geçmişin başarısızlıklarını, şimdi’yi tüketen işlerdeki anlamsızlık duygusunu ve geleceği karartan ölüm ihtimalini nasıl kabul edebilirsiniz?

Fark yaratan bu kendi kendine yardım kitabında Kieran Setiya, yetişkinliğin ve orta yaşın kaçınılmaz zorluklarıyla yüzleşiyor ve felsefenin gelişiminize nasıl yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Bu kitapla, bir şeyleri kaçırmanın neden iyi bir şey olabileceğini, fazla seçenek sahibi olmanın nasıl abartıldığını ve ne zaman hata yaptığınıza sevinmeniz gerektiğini öğreneceksiniz.

Fanilik için felsefi teselliler

Fanilik için felsefi tesellilerle tanışacaksınız. Ve şimdi’de yaşamanın ne anlama geldiğini, orta yaş krizinizi nasıl çözebileceğinizi ve meditasyonun neden yardımcı olduğunu öğreneceksiniz.

Felsefi hayat rehberi

Aristoteles, Schopenhauer ve John Stuart Mill’den Virginia Woolf ve Simone de Beauvoir’a kadar uzanan ve Kieran Setiya'nın kendi deneyiminden yararlanan orta yaş krizi, yaratıcı fikirleri, şaşırtıcı içgörüleri ve pratik tavsiyeleri bir araya getiriyor.

Hikmet ve nükte ile yazan Setiya, alaycı ama tutkulu bir felsefi hayat rehberi ortaya koyuyor.