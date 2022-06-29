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    Freud'un dünyasına yeni başlayanlar için: Sigmund Freud

    Freud'un dünyasına yeni başlayanlar için: Sigmund Freud

    İnsana bakışımız Freud’dan sonra asla eskisi gibi olmadı. Freud’un teorisi olan psikanaliz bugün pek çok kişiye rehber oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 13:13
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    Sigmund Freud, 20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden birinin yaşamına ve çalışmalarına paha biçilemez bir giriş yapmanızı sağlıyor.

    Okurlara Freud'un terminolojisi ve temel fikirleriyle rehberlik eden, Psikanalitik Edebi Eleştiri'nin temel teorilerini öğrenmek isteyenler için basit ve iyi organize edilmiş bir kitap: Sigmund Freud...

    İnsana bakışımız Freud’dan sonra asla eskisi gibi olmadı. Freud’un teorisi olan psikanaliz, pek çok şeyle birlikte, aşkı, nefreti, çocukluğu, aile ilişkilerini, uygarlığı, dini, cinselliği, fanteziyi ve günlük yaşamımızı saran çatışmalı duyguları anlamanın yeni yollarını gösterdi.

    Okurlara rehberlik eden kitap

    Bugün hepimiz Freud’un yenilikçi ve tartışmalı kavramlarının gölgesi altında yaşıyoruz. Freud’un hayatını, teorilerini, anahtar kavramlarını, etkilerini ve kültürel tesirlerini ele alan Sigmund Freud, düşünürün çağdaş kültür ve eleştirel teori üzerindeki süregelen etkileriyle ilgilenen okurlara rehberlik ediyor.

    Freud un dünyasına yeni başlayanlar için: Sigmund Freud #1

    Eleştirel okur olmak

    Freud’un ana fikirlerini ortaya çıktıkları bağlamlarla birlikte sunan Pamela Thurschwell, aynı zamanda eleştirel bir okur olarak, Freud’un dehasını rüyalarla, semptomlarla, dil sürçmeleriyle, mitlerle, arzuyla ve kültürle ön plana çıkarıyor.

    Bu yaklaşımla Freud’un çağdaş edebi ve kültürel teori üzerindeki etkisinin anlaşılır bir incelemesini gözler önüne seriyor. Thurschwell’in Sigmund Freud’u, Freud’u anlamak için eşsiz bir kaynak


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