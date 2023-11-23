Fütüristler Derneği'nin hazırladığı, Gelecek Bilgisi Terimleri Sözlüğü kitabı Fütüristler tarafından Cumhuriyet’in 2. Yüzyılına girerken geleceği bizlere emanet eden çağlar boyu fütürist Mustafa Kemal Atatürk’e ithaf edilen sözlük, geleceği merak eden herkese rehberlik edecek bir başucu kitabı .

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Fütüristler Derneği ‘nin bir fütürist gibi düşünebilmeyi kolaylaştırmak ve bireylerin geleceğe hazırlanıp onu şekillendirmelerine destek olmak amacıyla hazırladığı Gelecek Bilgisi Terimleri Sözlüğü Destek Yayınları etiketiyle yayınlandı.

Sözlük, gelecek okuryazarlığını artırabilmeyi hedeflerken dilimizi ve bilgi dağarcığımızı da artırmamız gerektiğinin altını çiziyor.

Peter Drucker’ın ünlü “Ölçemediğin şeyi yönetemezsin” sözüne atıfla hazırlanan sözlük, geleceği şekillendirmek için onu anlamak, araştırmak ve anlamlandırmak isteyen herkese yön göstermeyi hedefliyor.

Çok disiplinli yaklaşım

Fütürizm, insanlık olarak eriştiğimiz bilgi ve teknolojiyi kullanarak muhtelif gelecekler oluşturulabileceğini kabul eder ve yaşamın tüm boyutları için alternatif senaryolarla olumlu gelecek tasarımı yapılabileceğini benimser. Fütürizm, çoklu disiplinli yaklaşımla, uzgörülü, yenilikçi, stratejik ve sürdürülebilir öneriler geliştirir.

Bu ansiklopedik sözlük bünyesinde, birçok yerli ve yabancı kaynak üzerinden araştırma yapılarak günümüzde yeni yaygınlaşan terimlerin Türkçe anlamı, tarihçesi, kullanım alanı ve teknolojisini de kapsayan bilgilere yer verilmiştir.

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Hayatımızda yer edinen teknoloji

Günümüzde kullanılan ve henüz kullanılmasa da gelecekte hayatımızda yer kaplayacak teknolojiler, olaylar, olgular ve süreçler bu sözlük kapsamında tanımlanmış, örneklerle ayrıntılandırılmış ve ileri okumalar için kaynaklarla desteklenmiştir.

Gelecek bilgisi terminolojisini, üstelik ansiklopedik sözlük biçiminde oluşturmak istiyorsanız, yalnızca bilim ve teknoloji ile uğraşanları hedef kitle olarak ele almak ve yalnızca onların anlayabileceği sözcüklerle kısıtlamak doğru olmaz.

Termilnojinin dilin içine girmesi

Terminolojinin dilin içine girebilmesine çalışıyorsak onun toplumda, kişilerin yaşlarına ve eğitim düzeylerine bakılmaksızın, olabildiğince herkesi kapsayıcı, herkes tarafından anlaşılabilir, herkesin aklında kalıcı ve kullanılan dilin kurallarına uyumlu olmasına özen göstermemiz zorunludur.

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ergul.tosun@ensonhaber.com