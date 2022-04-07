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    Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Üç Novella'sı

    1847-1870 yılları arasında yazılan bu üç novellada, Dostoyevski’nin genç kaleminin peşinden gidecek; trajedi, gizem ve mizahı bir arada bulacaksınız.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 09:03
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    Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Üç Novella'sı

    Üç Novella’da bir araya gelen Ev Sahibesi, Amcanın Rüyası ve Ebedi Koca, akılda yer eden karakterleriyle Dostoyevski’nin büyük romanlarının lezzetini taşıyor.

    Kızını zengin ve yaşlı bir prensle evlendirmeye çalışan hesapçı bir annenin oynadığı oyunları konu alan Amcanın Rüyası’nda Dostoyevski’nin güçlü mizah anlayışına; yalnız bir adamın kilisede gördüğü genç kadına duyduğu takıntılı aşkın anlatıldığı Ev Sahibesi’nde, genç bir kadınla yanındaki ihtiyarın anlaşılmaz ilişkisine; aynı kadını seven ve yıllar sonra karşılaşan iki erkek arasındaki ilişkiyi anlatan Ebedi Koca’da ise, eski sırların gün yüzüne çıkmasıyla alt üst olan hayatlara tanıklık ediyoruz.

    TRAJEDİ VE MİZAH

    1847-1870 yılları arasında yazılan bu üç novellada, Dostoyevski’nin genç kaleminin peşinden gidecek; trajedi, gizem ve mizahı bir arada bulacaksınız.

    Fyodor Mihailoviç Dostoyevski nin Üç Novella sı #1

    Sayfa: 455

    BÜYÜK ROMANLARININ LEZZETİ

    Üç Novella’da bir araya gelen Ev Sahibesi, Amcanın Rüyası ve Ebedi Koca, akılda yer eden karakterleriyle Dostoyevski’nin büyük romanlarının lezzetini taşıyor


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