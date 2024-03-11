Gabriel García Márquez'in ölümünden 10 sene sonra yeni romanı olan Ağustosta Görüşürüz yayınlandı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marguez'ın ölümünden sonra yeni bir romanı daha yayınlandı. Ağustosta Görüşürüz kitabı, Can Yayınları tarafından okurlara sunuldu.

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Çağdaş dünya edebiyatının dev yazarlarından olan, 2014'te hayatını kaybeden ve 1982'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan yazar Gabriel Garcia Marguez'ın ölümünden 10 sene sonra yeni bir romanı daha yayınlandı. Okurları tarafından sevinçle karşılanan Ağustosta Görüşürüz romanı yazarın sevenlerine beklenmedik hediyesi oldu.

Yüzyıllık Yalnızlık, Kolera Günlerinde Aşk, Kırmızı Pazartesi, Yaprak Fırtınası, Albaya Mektup Yok ve daha pek çok roman, öykü yazan Marguez'ın bu romanını da aynı keyifle okuyabileceğiz. Usta kalemden çıkan Ağustos'ta Görüşürüz Can Yayınları tarafından yayınlanarak, raflardaki yerini aldı.

Lagünün durgun mavi sularının yanında tek başına oturan Ana Magdalena Bach, otelin barındaki adamları seyrediyor. Yirmi yedi yıldır mutlu bir evliliği var, kocası ve çocuklarıyla kurduğu hayattan kaçmak için hiçbir nedeni yok.

Korkunun iç bölgelerine doğru bir yolculuk

Yine de her ağustos ayında feribotla annesinin gömülü olduğu adaya geliyor ve bir geceliğine yeni bir sevgili buluyor. Salsa, bolero, lothario ve dolandırıcılarla dolu boğucu Karayip akşamlarında Ana, her yıl arzusunun ve kalbinde saklı korkunun iç bölgelerine doğru yolculuğa çıkıyor.

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Okurlara Beklenmedik hediye

Ağustosta Görüşürüz özgürlük, pişmanlık, kişisel dönüşüm ve aşkın gizemleri üzerine derin bir çözümleme ve dünyanın tanıdığı en büyük yazarlardan Márquez’in okurlarına beklenmedik hediyesi.

Yazara dair...

Gabriel Garcia Marguez; 1928’de Kolombiya’nın Aracataca kentinde doğdu. Hukuk ve gazetecilik öğrenimini yarım bıraktı. 1940’lardan başlayarak uzun yıllar gazetecilik yaptı. Yine aynı yıllarda öykü yazmaya başladı.

Yayınlanan ilk önemli yapıtı, Yaprak Fırtınası’ydı. Albaya Mektup Yok, ülkesi uğruna savaşarak yaptığı hizmetlerin karşılıksız kaldığını anlayan bir subay eskisinin öyküsüydü.

Nobelli yazar

Bunu Hanım Ana’nın Cenaze Töreni ve Şer Saati izledi. García Márquez, en tanınmış romanı Yüzyıllık Yalnızlık’ı, Meksika’ya ilk gidişinde yazdı. Yüzyıllık Yalnızlık’taki bir bölümden esinlenerek yazdığı öykülerini İyi Kalpli Eréndira adlı kitapta toplayan yazar, daha sonra birbiri ardı sıra Mavi Köpeğin Gözleri’ni, Başkan Babamızın Sonbaharı’nı, Kırmızı Pazartesi’yi, Kolera Günlerinde Aşk’ı, Simón Bolívar’ın yaşamının son aylarını konu edinen Labirentindeki General’i, anılarını kaleme aldığı Anlatmak İçin Yaşamak’ı yayınladı. García Márquez, 1982’de Nobel Edebiyat Ödülü’ne değer görüldü. 2014’te Meksika’da öldü.

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