Geçmişten geleceğe uzanan, soluk soluğa bir tarihi macera: Prensesin Tebaası Yazdığı tarihi romanlarla okurların büyük beğenisini kazanan Halil Babili, Prensesin Tebaası romanıyla geri dönüyor. April Yayınları tarafından yayınlanan romanın kurgusu ve konusunu çok seveceksiniz.

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İlk romanı Bin Yıllık Hemşehri ile tarihsel kurgu meraklılarının kitaplıklarına giren Halil Babilli'nin yeni romanı Prensesin Tebaası, okurlarıyla buluşuyor.

Başrolde acar gelincik Theo'nun boy gösterdiği Prensesin Tebaası, İstanbul'un kadim sırlarına, efsanelere konu olmuş sırlı dehlizlerine, komplo ve entrikalarına dair soluk soluğa bir roman.

Halil Babilli’den İstanbul’un dehlizlerinde saklı sırlara, Kuzey’in donmuş topraklarından İstanbul’daki bir genç kızın odasına, geçmişten geleceğe uzanan, soluk soluğa bir tarihi macera.

Bin Yıllık Hemşehri’nin tadı damağında kalanlara Babilli yeni bir masal fısıldıyor: Prensesin Tebaası.

Konuşulanlara göre, İstanbullulara zahmet veren belaların çok büyük bir kısmını tüm zamanların en ünlü cincisi Mösyö Theo çözmüştü. Çözdüğü davalardan ve yakaladığı şeytanlardan birer efsane gibi bahsedilen Mösyö Theo, büyücü ve efsuncu esnafı içinde âdeta bir pir gibi yad ediliyordu.

Yolculuğun zamanları

Depremler, yangınlar, savaşlar, baskınlar. Sarnıçlar, saraylar, geçitler, kaleler, hanlar. Galata Kulesi, Tekfur Sarayı, Fildamı Sarnıcı, Ayasofya, Cihangir Camii, Rum Patrikhanesi, Hacopulo Pasajı...

Aşk, fedakarlık, binbir çeşit komplo, bitmek bilmeyen entrika. Hayaletler, hortlaklar, kehanetler, büyülü anlar. Anlar tarihi değiştiriyor, büyük yıkımlar yeniden doğuşu tetikliyor. Ölümsüz gelincik Theo ile yolculuğumuz zamanları aşıyor...

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Ustalıkla çözülen bir olay

Theo, henüz delikanlıyken ölümsüz bir gelincik bedenine hapsedilmiş bir Bizanslı. Çelebi, görmüş geçirmiş, nüktedan, kitap kurdu bir dedektif.

Şehir Konstantinopolis iken doğdu, yüzlerce yıllık başkentin binlerce halini yaşadı. Koca kentin her noktasını avucunun içi gibi biliyor ve İstanbul'da yaşanan doğaüstü vakaları kendine has yöntemlerle görülmemiş ustalıkla çözüyor.

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ergul.tosun@ensonhaber.com