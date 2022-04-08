Geçmişten günümüze Mısır Çarşısı'na ışık tutan kitap: Mısır Çarşısı’nı Düşünmek

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün yeni kitabı Mısır Çarşısı’nı Düşünmek: Mekânsal Pratikler, Özneler, Gündelik Yaşam yayınlandı.

Sıla Durhan ve Yekta Özgüven’in kaleme aldığı kitap Eminönü’nün simgelerinden Mısır Çarşısı’nı kapsamlı bir araştırmayla ele alıyor.

Mısır Çarşısı’nın çevresi ile birlikte geçirdiği değişime odaklanan kitap, okuyucuya bu dönüşümün tarihsel izlerini, mekândaki, düşüncelerdeki ve pratiklerdeki tezahürlerini sunuyor.

Mısır Çarşısı’nı Düşünmek: Mekânsal Pratikler, Özneler, Gündelik Yaşam ismini taşıyan kitap, mimarlık tarihçileri Ö. Sıla Durhan ve Yekta Özgüven’in yapıyı tarihsel bir perspektif içinde, toplumsal ve kültürel boyutlarıyla ele alan araştırma projesinden hareketle hazırlandı.

Geçmişten günümüze Mısır Çarşısı

Eminönü’nde, Yeni Cami’nin hemen yanında yer alan Mısır Çarşısı bugün hâlâ özgün işlevini sürdüren bir baharat çarşısı olmanın yanı sıra modern hayatın izlerini de taşıyan bir tüketim mekânı.

Birbirine karışmış kokuların solunduğu, çeşitli lokum, şekerleme ve kurutulmuş meyvenin tadılarak geçildiği bir çarşı ve kentin tam ortasında, kozmopolit kalabalığın en yoğun olduğu yerde bir kamusal alan.





Çarşıya dair detaylı kitap

İnşa edildiği 17. yüzyıldan günümüze çeşitli yıkımlara ve eklemelere maruz kalan anıtsal yapının geçirdiği müdahaleler, kitapta detaylı bir biçimde aktarılıyor.

Çarşı ve yakın çevresinin şahit olduğu dönüşümlerin tarihsel izlerini araştıran Durhan ve Özgüven, aynı zamanda bu izlerin mekândaki, düşüncelerdeki, pratiklerdeki tezahürlerini de ortaya koymaya çalışıyor.





Osmanlı'da vakıf sistemi

Osmanlı vakıf sistemi, çarşı yapıları, İstanbul’un ticari merkezi Eminönü ve Yeni Cami Külliyesi’ne odaklanan bölümleri ile Mısır Çarşısı’nın yer seçimine ışık tutan Mısır Çarşısı’nı Düşünmek; çarşının mimari özelliklerini, tarihsel geçmişini ve günümüzdeki kullanımını ise ayrı birer başlıkta okuyucuya sunuyor.

Mısır Çarşısı’nın 17. yüzyıldan günümüze yaşadığı değişim ve dönüşümleri mercek altına alan kitap, bu eşsiz yapıya ve kamusal mekâna çok boyutlu bir bakış getiriyor.

