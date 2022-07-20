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    George Orwell'ın Paris ve Londra'da Beş Parasız kitabı

    Paris ve Londra’da Beş Parasız, George Orwell’in iki ülkenin basketinde yaşadıkları anlatılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 15:15
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    George Orwell'ın Paris ve Londra'da Beş Parasız kitabı

    George Orwell, 1928’de Paris’e taşınıp iş aramaya koyulur ve geçici işlerde çalışmaya başlar. Paris’te açlık ve parasızlık içinde geçen aylarda başkentin pırıltılı görüntüsünün ardındaki sefil hayatlarla tanışıp kir pas içindeki odalarda, hamam böceği kaynayan mutfaklarda kendisi için unutulmaz deneyimler biriktirir. Paris’ten sonra Londra sokaklarında da benzer yoksulluk manzaralarıyla karşılaşır.

    Başucu kitabı

    Paris ve Londra’da Beş Parasız, iki Avrupa başkentinin kayıtlara pek geçmemiş yaşam koşullarını içerden gözlemlerle anlatmasıyla edebiyat dışında tarih ve sosyoloji araştırmalarının da başucu eseri.

    George Orwell ın Paris ve Londra da Beş Parasız kitabı #1

    Sayfa: 260

    Canlı bir tanıklık

    Paris ve Londra’da Beş Parasız, George Orwell’in iki Avrupa başkentinde yoksulluk, açlık ve sefalet içinde geçen yıllarına dair gözlemlerinden oluşan canlı bir tanıklık.


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