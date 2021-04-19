Gerçeküstücülüğün öncüsü: Franz Kafka

Çek asıllı yazar Franz Kafka, edebiyatta gerçeküstücülüğün önemli temsilcilerindendir. Franz Kafka'nın hayatına kısaca göz atalım.

Dünya edebiyatına verdiği değerli eserlerle bilinen Franz Kafka, gerçeküstü bir yazardır. Kafka bu doğrultuda üretmeye devam etmiştir.

Ünlü Yazar 1883'de Prag'da doğdu.

Çek asıllı Avusturyalı yazar Kafka’nın Prag’da, 1893-1901 arasında gittiği Avusturya Lisesi, O’nun yalnızlığını ve kendi içine kapanmasını pekiştirdi.

1901’de liseyi bitirdikten sonra Prag Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi’ne girdi. Ancak daha çok ilgisini çektiği için Alman edebiyatı derslerini izliyordu. 1902’de daha sonra yayıncısı olacağı Max Brod’la tanıştı.

VASİYETİNİ MAX BROD YERİNE GETİRDİ

Max Brod, Kafka’nın yaşamı boyunca ilişki kurabildiği sayılı kişiden biri oldu. Kafka’nın ölümünden sonra yakılmasını vasiyet ettiği tüm yapıtlarını Max Bord toplayıp yayınladı.



Kafka ilk eseri olan Bir Savaşın Tasviri adlı öyküsünü öğrencilik yıllarında yazdı. 1906’da hukuk öğrenimini doktora ile tamamladı ve bir yıl süren avukatlık stajını yaptı.





Max Brod

YAZI YAZMAYA ZAMAN...

1907’de İş Kazaları Sigorta Şirketi’ne memur olarak girdi. Bu şirketteki iş hafif olduğu için, yazı yazmaya zaman ayırabiliyordu. Aynı yıl Taşrada Düğün Hazırlıkları adlı öyküsünü yazdı.

Büro çalışmasından sıkılıyor, kendini bu çalışma düzenine yabancı görüyordu. Çevreye yabancılaşma duygusu ilk kez Taşrada Düğün Hazırlıkları'na, beş yıl sonra da Değişim adlı öyküsüne yansımıştır.





Kafka

GERÇEKLİĞİN DEĞİŞMEZLİĞİ

Genelde, gerçekliğin değişemeyeceğine, değişse de daha farklı olmayacağına inandığı için, siyasi gerçekler karşısında direniş göstermemiştir.

Ünlü yazar 1924 yılında hayata veda etti.

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