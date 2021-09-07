Gidenlerin ardından: Onlar Göçtü Buradan

Hem yurt dışına yerleşmeyi aklından geçiren hem de Türkiye'nin yurt dışına verdiği göç olgusunu anlamlandırmak isteyenler için bir başvuru kitabı..

Evrim Kuran, Onlar Göçtü Buradan'da Türkiye'nin her köşesinden 118 ülke, 728 kente dağılmış 3.253 göçmenle görüşerek yaptığı araştırmanın sonuçlarını anlatıyor ve yorumluyor.

Bunu yaparken onların sesini bize duyurmayı ihmal etmediği gibi, kendi tecrübelerini ve duygularını da aktarıyor.

Türkiye, son yıllarda tarihinin en büyük beyin göçü dalgasını yaşıyor. Yalnızca geçtiğimiz beş senede, çoğunluğu yükseköğrenim görmüş genç kuşaktan on binlerce kişi yurt dışına yerleşme kararı aldı.





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ZOR KARARLAR, YENİ HAYATLAR

Peki, bu insanları böylesi zor bir kararı vermeye iten sebepler neler? Ya gittikten sonrası? Aradıklarını bulabildiler mi, dönmeyi düşünüyorlar mı, neleri özlediler, neleri hiç özlemediler?





Yazar, Evrim Kuran

"GÜZELİM NESİL GÖÇTÜ BURADAN"

"Bir göçmen ve bir kuşak araştırmacısı olarak çıktığım bu yolculukta yüzlerce farklı hikâyeyi doğrudan dinleme fırsatım oldu. Bulguların göçmen dostlarıma yalnız olmadıklarını hatırlatmasını, göçmeyi düşünenleri yargılar ya da yorumlarla değil gerçeklerle buluşturmasını ve en önemlisi de kural koyucunun ülkenin kıymetlerinin ülkede kalmalarını kolaylaştırıcı tedbirler almasını sağlamasını dilerim. Çünkü onlar, o güzelim nesil, göçtü buradan." Evrim Kuran

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com