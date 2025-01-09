Gila Kantar’dan ilham dolu bir yaşam öyküsü: İçimde Bir Yolculuk var

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Otobiyografik unsurlar taşıyan bu eser, hayata karşı pozitif bir bakış açısıyla, karşılaşılan zorlukların nasıl fırsata dönüştürülebileceğini anlatıyor. Yazarın kendi yaşamından ilham alan hikâyeler, okurlara umut aşılayan ve içsel gücün farkına varmayı sağlayan bir rehber niteliği taşıyor.

Gila Kantar, yaşam deneyimlerini ve hayata dair derin düşüncelerini okuyucularıyla paylaşarak, onların da kendi yolculuklarında ilham bulmalarını hedefliyor. Kantar, pozitif düşünceyle değişimin mümkün olduğuna inanan ve bu inancını yazılarına yansıtan bir yazar.

Gerçek bir hayat hikâyesi olan bu kitap, her düştüğünüzde kalkmanın da mümkün olduğunu anlatan bir yol arkadaşı, bir başucu kitabı olarak tasarlandı. Hayatı doya doya yaşayabilmek için formüller, anahtarlar sunan Gila Kantar, sıcacık bir anlatımla sizi nesiller arası hikâyelerle tatlı bir gezintiye çıkartacak.

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HAYATA KARŞI OLAN DURUŞ

Kendinize bir güzellik yapın ve bu masalsı yolculuğun tadına varın. Her masal mutlu bitmez belki ama başrol oyuncusu sizseniz; hayata olan duruşunuz güçlüyse, hele bir de yaşama tutku ile bağlıysanız sizin masalınız yazılabilir.