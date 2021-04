Greta Gerwig’in başucu kitapları

Yaptıklarıyla adından çok söz ettiren yönetmen, senarist ve oyuncu Greta Gerwig en sevdiği 10 kitap.

Frances Ha ve Mistress America filmlerinden tanıdığımız Greta Gerwig, kendi yazıp yönettiği ilk filmi Lady Bird’le bu yıl çok ses getirdi.

Gerwig’le beraber En İyi Yönetmen dalında Oscar’a sekiz yıl aradan sonra ilk defa bir kadın aday gösterilmiş oldu (Gerwig ayrıca Oscar tarihi boyunca En İyi Yönetmen adayı olan beşinci kadın).

Gerwig Lady Bird’de üniversiteye gitmeye hazırlanan bir kızın kendini tanıma sürecini anlatıyor. Özellikle anne-kız ilişkisinin karmaşık dinamiğini, ağır gelgitlerini başarılı bir şekilde ele alan film, Hollywood’da eşine az rastlanan türde bir kadın hikâyesi.

KİTAPLARI DA SEVİYOR

Güzel oyuncu filmleri kadar kitapları da çok seviyor ve bunun için 10 kitaptan oluşan öneri listesi oluşturmuş.

Greta Gerwig

KADIN TEMALI KİTAPLAR

Gerwig için öne çıkan kitapların da kadın yazarların kadın hikâyelerini anlatan eserleri olması haliyle hiç şaşırtıcı değil.

10 KİTAP

İşte Gerwig’in en sevdiği 10 kitap...

Middlemarch, George Eliot, Deniz Feneri, Virginia Woolf Geceyi Anlat Bana,Djuna Barnes The Idiot, Elif Batuman,The Death of the Heart, Elizabeth Bowen,The White Album, Joan Didion Amerikana, Chimamanda Ngozi Adichie The Dud Avocado, Elaine Dundy, Lives of Girls and Women, Alice Munro

