Gülseren Budayıcıoğlu'un Hayatın Sesi kitabı, kadınlara özel sesli olarak yayınlandı Türke debiyatının önemli kadın yazarlarından olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun kadın hikayelerini anlattığı Hayatın Sesi kitabı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak sesli ve ücretsiz yayınlandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Hayatın Sesi ile kutluyoruz. Gülseren Budayıcıoğlu’nun sevilen eseri Hayatın Sesi 8 Mart’ta Doğan Yayınları Dijital Youtube kanalında ücretsiz olarak yayında.

Dilek Gürel’in seslendirdiği Hayatın Sesi’nde, Gülseren Budayıcıoğlu bir kez daha kendi Kırmızı Oda'sının kapısını aralıyor ve orada biriken hikâyelerden seçtiklerini bizlerle paylaşıyor; hayatın sesini daha iyi duyup anlayabilelim diye…

Duygularımız durmadan akan derelere benzer. Doğduğumuzda pırıl pırıl olan o berrak dereye attığımız her sıkıntı, her kaygı, her üzüntü rengini değiştirir, onu bulanıklaştırıp karartır.Bütün güzelliğine ve ihtişamına rağmen, hayat huysuz ve bencildir. Huysuz bir hayatla mücadele etmek, iyi yaşayabilmek ciddi bir sanattır.

O sanatı da hayat kendisi öğretir bize; onun sesini duyanları, özen gösterenleri, anlamaya çalışanları bilir. Ona bakışımızı, duyduğumuz hayranlığı, onunla mücadele etmekten vazgeçmeyeceğimizi hissettikçe, bizimle başka türlü bir ilişki kurmaya başlar.

Hayatın sesini gerçekten duyup anlayabilmek mümkün mü? Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu, son yılların en fazla okunan yazarları arasında yer alıyor. Hayatın içinden hikâyeleri, çıkarılması gereken dersleri oldukça sade ve akıcı bir dil ile okuyucuya sunan yazar; bilgeliği ve tecrübesi ile büyük bir ilgi görüyor.

Her yaştan okurun dikkatini çekebilecek ve herkesin içerisinde kendinden bir şeyler bulabileceği eserlerden biri olan, deneme türünde yazılmış Hayatın Sesi eserine daha yakından bakalım.

Hayatın Sesi adlı eseri neden okumalısınız?

Gülseren Budayıcıoğlu; tüm iyi ve kötü yanlarıyla hayatın ciddi bir sanat olduğunu dile getiriyor. Yazar, kendi kırmızı odasının kapılarını bir kez daha aralıyor ve hayatın sesini daha iyi duyabilmeleri için orada biriken hikâyeleri okuyucularla paylaşıyor. 224 sayfadan oluşan Hayatın Sesi, yazarın daha önce yayımlanmış olan kitaplarından farklı olarak deneme türünde kaleme alınmış bir yapıt.

Budayıcıoğlu, tamamı vakalardan oluşan öyküler anlatmak ya da bütünlüklü bir roman kaleme almak yerine bu kez son yıllarda yaşanan toplumsal olaylara kitabında değinmeyi tercih ediyor.

Yazar, Hayatın Sesi eserinde okuyucuyla bir sohbet havası içerisinde kendi kişisel tarihinden de örnekler vererek ailenin öneminden, toplumsal baskıdan, şiddetin kökeninden söz ediyor.

Bunları biliyor muydunuz?

Hayatın Sesi, ilk kitabını 2004 yılında kaleme almış olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun son çıkan kitabı. 2022 yılında okuyucu ile buluşan eseri yazarın diğer kitaplardan ayıran en önemli özellik, ağırlıklı olarak son dönemlerde yaşanmış olan konulara değinmesi ve toplumsal açıdan önem arz eden konuları derinlikli bir şekilde anlatması. Kitap, deneme türünde kaleme alınmış olması açısından önemli bir fark yaratır.

Psikiyatr, yazar ve sunucu olan Gülseren Budayıcıoğlu; Hayatın Sesi ile okuyucuyla yakınlık kurarak ve samimi bir sohbet havası yakalayarak hayatın içinden kesitler sunar.

Budayıcıoğlu, son yıllarda hem yazdığı kitaplar hem kitaplarından uyarlanan çeşitli televizyon yapımları ile adından sıklıkla bahsettiren isimler arasında yer alır. Doğan Kitap etiketiyle 2022 yılında okuyucuya sunulan Hayatın Sesi, yazarın yıllar süren tecrübelerinin kâğıda dökülmüş hâli olarak varlık gösterir.

Mücadeleden vazgeçmeyenler...

Bize arkasını dönmez, unutmaz. İki kere vursa da üçüncüde öyle güzel şeyler yaşatır ki şaşırır kalırız. Huysuz hayatla iyi geçinebiliyor, bunun için mücadele etmekten hiç yorulmuyor ve vazgeçmiyorsak, ne mutlu bize. Çünkü sadece bu mücadeleden hiç vazgeçmeyenlerin dereleri güneşte pırıl pırıl parlayarak akar…

Dinleme deneyimi

Doğan Yayınları Dijital Youtube kanalı sesli kitap dinleme deneyimi yaşatmak için hazırlandı. Profesyonel olarak seslendirilen kitaplardan alıntıların yayınlanacağı kanalda kimi zaman da tam metin sesli kitaplar, sürpriz öyküler yer alacak.