Gün yüzüne çıkmamış hikayeler kitabı: Üvercinka’nın Kasıkları Yazar Muhsin Kızılkaya yepyeni bir kitapla okurlaırını selamlıyor. Üvercinka'nın Kasıkları kitabında dokunaklı bir dille bilmediğimiz, duymadığımız bilgiler veren Kızılkaya'nın bu kitabını bir solukta okuyacaksınız.

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Edebiyat tarihimiz birbirinden özel eserleriyle olduğu kadar gün yüzüne çıkmamış hikayeleriyle de önemlidir. Okuyup hayran olduğumuz romanlardaki karakterler yazarlarının hayatının neresindedir örneğin? Çok önemli şairlerimizin adını kimselere söylemeden şiirlerinde başköşeye oturttuğu kişileri gerçek hayatta tanısak onları biz de o denli sever miydik?

Eski İstanbul’un taş döşeli sokaklarından geçerek bir dost meclisinde buluşan usta kalemlerin yanı başında bir masaya oturup konuşulanlara kulak misafiri olsak neler duyardık dersiniz?

Bir solukta okunan kitap

İşte tam da bu hisle dolacağınız bir kitap Üvercika’nın Kasıkları… Türk edebiyatında iz bırakmış usta isimlerin başka yerde rastlayamayacağınız hikâyelerini Muhsin Kızılkaya’nın şiirsel dilinden bir solukta okuyacaksınız…

Üvercinka’nın aslında “Güvercin Kanadı” demek olduğunu biliyor muydunuz? Peki ya tüm dünyası kelimeler olan Cahit Sıtkı Tarancı’nın geçirdiği hastalık nedeniyle Türkçeyi unuttuğunu? Sizce Orhan Veli’nin belediyenin açtığı çukura düşüp dört gün sonra beyin kanamasından ölmesi mi yoksa Yahya Kemal’in “daha fazla reklamı olmasın” diye cenazeye katılmayışı mı daha acıklı?

Yazarlara dair duyulmamış öyküler

Attilâ İlhan’dan Oğuz Atay’a, Cemal Süreya’dan Selim İleri’ye Türk edebiyatının usta kalemlerine dair daha önce duyulmamış hikayeler, anılar ve anekdotlar...

Sayfa: 200

Melankolik bir gezinti

Muhsin Kızılkaya, şairane anlatımıyla, ustaların alkışlar arasında sesi kısılan hikâyelerini Üvercinka'nın Kasıkları’nda bir araya getiriyor, okuyucuyu ülkenin bir zamanlar edebiyat kokan sokaklarında melankolik bir gezintiye çıkarıyor.

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ergul.tosun@ensonhaber.com