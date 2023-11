Guy Finler'in Duaların Kayıp Sırları kitabında insanın içine olan yolculuğu Modern çağın mistik filozoflarından kabul edilen, dünyaca ünlü bir yazar ve ruhani eğitmen olan Guy Finley’in yeni kitabı Duaların Kayıp Sırları, okurlara yeni bir rehber sunuyor.

Bu kitabı okuduktan sonra yeni ve daha yüce bir iç farkındalığın ışığında Hayat’ın ta kendisi olan hayattaki tek ilişkiye yönelik seçim yapmaya ve gerçekten dua etmeye başlayarak kendi içinizde kendinize uyanacaksınız.

Kitaptaki anlayışlar ve uygulamalarla bilinçsiz şekilde kalıcı olmayan iç ilişkilere yönelmenin ruhani uykusunda olduğunuzu fark edecek ve uyanmanız gereken bu uykunun sizden daha büyük bir güç olmadığını anlayacaksınız.

Şimdiye kadar milyarlarca kişi hayatın gerçek anlamını anlamadı. Daha hızlının Daha Yüce olmadığını, daha çok olanın Daha Derin olmadığını, kurnazlığın Zekâ olmadığını ve heyecanın Sevgi olmadığını henüz keşfedemediler.

Tanrı’nın size kalbiniz kadar yakın olduğunu görmek ve bambaşka bir hayata uyanmak için eşsiz bir rehber...

Hakikat bizden bilerek saklanmaz. Eğer Yaradan’ı hayatlarımızda hissetmiyorsak, sebebi biziz. Yaratıcı ilke her yerde kendini gösterir, o esen her meltemde, her çiy damlasında ve dalgaların hareketindedir...

Peki ama onu neden algılayamayız?

Bize engel olan nedir?

Hayatımız ve dünya

Türkiye’de yüz binlerce okura ulaşmayı başaran Guy Finley bu kitapla bizi kendi sınırlı dünyamıza hapseden düşünce duvarlarını yıkıyor. Çoğu insan için sadece eksik olan şeyi istemek olarak görülen duanın şimdiye dek keşfedilmeyen gücüyle tanıştırıyor. Öz uyanış uygulamalarıyla bizleri sıradan dünyadan alıp asıl gerçeğin kalbine ulaştırıyor.

Sayfa: 168

Kalbimiz kadar bize yakın olan gerçek

Hayatımız bu dünya içinde devam eden yorgun bir yürüyüşten ibaret değildir. Her birimiz, sadece iyiliğimiz için olan ve anbean gerçekleşen Büyük Görünmez İstek’in birer parçasıyız. Yalnız değiliz ve unutulmadık. Samimi bir duayla içsel gözlerimizi açabilir ve bize kalbimiz kadar yakın olan gerçeğe uyanabiliriz.

Guy Fınley

Yazar hakkında...

Guy Finley, dünya çapında bilinen, kâr amacı gütmeyen öz farkındalık okulu Life of Learning Foundation’ın kurucusu ve direktörüdür. Otuz yıldır bireylerin yaşamlarında tavizsiz özgürlük bulmalarına ve kendilerini gerçekleştirmeyi sürdürmelerine yardımcı olmaktadır.

Finley, çağların bilgeliğini damıtarak herkese erişilebilir hale getiren bir ruhani öğretmendir. Bir modern çağ ustası olan Finley, Özgürleşebilmek-Özgür Olma Cesareti, Korkusuzca Yaşayabilmek, Vazgeçebilmek dahil olmak üzere kırktan fazla sayıda kitabın ve eşsiz ses kaydının çok satan yazarıdır.

Bununla birlikte, Omega Institute, Kripalu ve diğer önemli ruhani merkezlerde düzenli olarak atölye çalışmaları ve yoğun çalışma programları yapmaktadır.

