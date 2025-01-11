Hafta sonu hangi kitabı okuyacağınıza karar vermedeyseniz önerilerimize göz atın

Ergül Tosun

Hafta sonu demek elbette kitap okumaktır. Bunun için sizlere yeni okuma önerileri hazırladık. Listemize bakmadan kitap okumayın diyoruz. Şimdiden iyi okumalar diliyoruz...

İşte sizlere hazırladığımız beş kitaptan oluşan öneri listemiz...

YÜZYILLIK YALNIZLIK

Ünlü yazarın kült romanı yeni baskısı ve kapağıyla okurlarını bekliyor.

Sayfa: 408

AZDAHAK

Sayfa: 376

Elinizdeki kitap, bir kurtarıcı uğruna akılalmaz cinayetlere, zulümlere, acılara inanç diye koşan kötülerin ve elbette onları durdurmak isteyen iyilerin nefes

kesen hikâyesi. Dünyada olup bitenleri anlamak için… İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…

DOKUNMADAN

Sayfa: 352

Dünya Kitap 2017 Yılın Telif Kitabı Ödülü’ne layık görülen Dokunmadan, edebiyatımızın güçlü kalemi Nermin Yıldırım’ın duyarlı ve kıvrak diliyle okurun hafızasına kazınacak, yüreğinin derinliklerine dokunacak, sürprizlerle örülmüş bir roman.

MERYEM'İN ÇİÇEKLERİ

Sayfa: 424

Abdullah Ataşçı, gerek üslubu gerekse yer verdiği karakterlerle, Bırîndar, Attilâ İlhan Roman Ödülü kazanan Yara Bende ve Heder Ağacı’nın açtığı yolda, sürekli daha ileriye gidiyor. Ona göre pek çok kapısı vardı geleceğin ve bu kapılardan doğruyu, güzel olanı seçmek insana kalmıştı. Ancak insan, tabiattaki en kusurlu canlıydı. Üstüne üstlük kusursuz olduğunu sanacak kadar büyük bir kusura sahipti.

SHOGUN

Sayfa: 320

Ünlü yazarın romanı ilk kez Türkçede...Okumak isteyen okurlar için bir diğer önerimiz..