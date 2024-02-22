Hafta sonu için okuma önerileri Hafta sonu için sizler için yeni okuma önerileri hazırladık. Karasız kitapseverler için hazırladığımız listeye göz atmanızı ve ona göre okuma programı oluşturmanızı öneriyoruz.

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Hafta sonu ne okuyacağına karar vermeyen kitapseverler için yine harika bir okuma listesi hazırladık. İthaki, Nova ve Yabancı Yayınları etiketiyle yayınlayan kitaplardan özel bir seçki hazırladık.

İşte 17 kitaptan oluşan seçkimiz...

İyi okumalar diliyoruz...

Kuşlar

Daphne du Maurier’nin dehası, yazdığı birbirinden özgün her öyküde kendini gösteriyor.

Serotonin

Sadece Fransız edebiyatının değil, Avrupa’nın kötü ço­cuğu Michel Houellebecq, yapıtlarında toplum yaşa­mının hedonist ve ekono­mik yanlarını en kötümser uçlarına götürerek geleceği bugüne, bugünü geleceğe taşıyan âdeta ka­ranlık bir kâhin.

İdük

Gözlerimizi kamaştıran, Boğazımızı bir gecede yararak karşımıza dikelmiş bu gizemli varlık, İdük... Adı bile sırlarla dolu, İstanbul’un sokaklarına gölgesi usulca düşüyor.

Bağışlanamaz Olan

Hüseyin Akcan'dan şiir severler için...

Terapistin İkilemi: İlişkisel Psikoterapinin Şifreleri

Dr. Elvin Aydın Keleş, alanına yenilik getiren bu kitapla gerek terapi becerilerini geliştirmek isteyen ruh sağlığı uzmanlarını, gerekse kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen okuyucuları, özgün dili ve yaklaşımıyla kendilerine eşsiz katkılar sağlayabilecekleri bir yolculuğa çıkarıyor.

Ölüme Yazgılı Şehir

1950'lerin Leningrad'ından getirilen genç bir astronom, Andrey Voronin, şehirdeki ilk işi çöp toplayıcılığı olmasına rağmen Deney'e yürekten inanmaktadır. Andrey en yakın arkadaşının intiharından sonra sarsılacak, uzaylı olduklarını düşündüğü Mentorların kökenini ve amaçlarını öğrenmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkacaktır.

Leydi Windermere’in Yelpazesi

Güzel bir aristokrat, hayranlık duyulan bir eş ve genç bir anne olan Leydi Windermere, katı ahlak kuralları kendisini sosyal intiharın eşiğine getiren büyüleyici bir püritendir. Onu kurtarabilecek tek kişi, Lord Windermere ile skandal sayılabilecek bir ilişkisi olan gizemli Bayan Erlynne’dir. Ve Bayan Erlynne’in bir sırrı vardır – huzurunu korumak istiyorsa Leydi Windermere’in asla öğrenmemesi gereken bir sır.

Peygamber

Okan Çil, dördüncü romanı Peygamber’de, bu iki kardeşin rahimde başlayıp peygamberliğe uzanan iktidar mücadelesini etkili ve gerçekçi bir anlatımla hikâyeleştiriyor. Binlerce yıl önce aile olabilmeye, evlat sevgisindeki eşitliğe, yalana, uçsuz bucaksız öfkeye, affetmeye, dostluğa ve aşk uğruna yapılan fedakârlıklara düşülmüş kayıtları sunuyor okura.

Çatal Yürek

Mükemmel... Bardugo [kahramanına] sertlik, cesaret ve alaycılığın tamamen ilgi çekici bir karışımını veriyor.

Bir Adamın Savaşı

Haruo Umezaki üniversitede öğretmenken İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru kriptograf olarak askere çağrıldı. Kendisini kaybetmekte oldukları bir savaşın ortasında bulan Umezaki 1946 yılında, birçokları tarafından savaş sonrası edebiyatının en önemli ve en gerçekçi eserlerinden biri kabul edilen Bir Adamın Savaşı’nı kaleme aldı.

Derinin Altında

Benzeri olmayan bir kitap. Bilimkurgu, grotesk komedi ve korkunun muhteşem bir karışımı.

Kalbimin Her Parçası

Kalbimin Her Parçası her fırsata tutunmak, risk almak ve kalbinizi aşka açarak hayatı en iyi şekilde yaşamak istemenize neden olacak unutulmaz bir hikaye.

Carrie Soto Geri Döndü

Taylor Jenkins Reid, bu sürükleyici ve unutulmaz romanında şimdiye kadarki en savunmasız ve duygusal hikâyesini anlatıyor.

Birimiz Geri Dönüyor

Dünyaca ünlü gerilim yazarından nefes kesici bir roman...

Demir Dul

Demir Dul heyecan verici, aksiyon dolu bir bilimkurgu hikâyesi ve ataerkil kültüre yönelik sert bir eleştiri...

Zavallılar

İskoçya’nın önemli yazar ve sanatçılarından biri ka­bul edilen Alasdair Gray eserlerinde sıradanın öte­sine geçen hayal gücüy­le ve özgün bakış açısıyla dikkat çekti. Viktorya Dönemi ahlakını hicvederek doğaüstü bir dokunuşla ilmek ilmek ördüğü kara komedisi...

Zavallılar ise ya­zara Whitbread Roman Ödülü ve Guardian Kurgu Ödülü kazandır­dı. Yorgos Lanthimos’un da beyaz perdeye uyarladığı bu kitap, post­modern bir Frankenstein anlatısı.

Kedi İnsanlar veDiğer Garip Hikâyeler

Beyza Güngör, yalnızca tarihin tozlu sayfalarını havalandırıp ka­dim uygarlıklardan ürpertici hikâyeler anlatmıyor, modern dün­yadaki garipliklerden de dem vuruyor.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com