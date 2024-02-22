Hafta sonu için okuma önerileri

Hafta sonu ne okuyacağına karar vermeyen kitapseverler için yine harika bir okuma listesi hazırladık. İthaki, Nova ve Yabancı Yayınları etiketiyle yayınlayan kitaplardan özel bir seçki hazırladık.
İşte 17 kitaptan oluşan seçkimiz...
İyi okumalar diliyoruz...
Kuşlar
Daphne du Maurier’nin dehası, yazdığı birbirinden özgün her öyküde kendini gösteriyor.
Serotonin
Sadece Fransız edebiyatının değil, Avrupa’nın kötü çocuğu Michel Houellebecq, yapıtlarında toplum yaşamının hedonist ve ekonomik yanlarını en kötümser uçlarına götürerek geleceği bugüne, bugünü geleceğe taşıyan âdeta karanlık bir kâhin.
İdük
Gözlerimizi kamaştıran, Boğazımızı bir gecede yararak karşımıza dikelmiş bu gizemli varlık, İdük... Adı bile sırlarla dolu, İstanbul’un sokaklarına gölgesi usulca düşüyor.
Bağışlanamaz Olan
Hüseyin Akcan'dan şiir severler için...
Terapistin İkilemi: İlişkisel Psikoterapinin Şifreleri
Dr. Elvin Aydın Keleş, alanına yenilik getiren bu kitapla gerek terapi becerilerini geliştirmek isteyen ruh sağlığı uzmanlarını, gerekse kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen okuyucuları, özgün dili ve yaklaşımıyla kendilerine eşsiz katkılar sağlayabilecekleri bir yolculuğa çıkarıyor.
Ölüme Yazgılı Şehir
1950'lerin Leningrad'ından getirilen genç bir astronom, Andrey Voronin, şehirdeki ilk işi çöp toplayıcılığı olmasına rağmen Deney'e yürekten inanmaktadır. Andrey en yakın arkadaşının intiharından sonra sarsılacak, uzaylı olduklarını düşündüğü Mentorların kökenini ve amaçlarını öğrenmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkacaktır.
Leydi Windermere’in Yelpazesi
Güzel bir aristokrat, hayranlık duyulan bir eş ve genç bir anne olan Leydi Windermere, katı ahlak kuralları kendisini sosyal intiharın eşiğine getiren büyüleyici bir püritendir. Onu kurtarabilecek tek kişi, Lord Windermere ile skandal sayılabilecek bir ilişkisi olan gizemli Bayan Erlynne’dir. Ve Bayan Erlynne’in bir sırrı vardır – huzurunu korumak istiyorsa Leydi Windermere’in asla öğrenmemesi gereken bir sır.
Peygamber
Okan Çil, dördüncü romanı Peygamber’de, bu iki kardeşin rahimde başlayıp peygamberliğe uzanan iktidar mücadelesini etkili ve gerçekçi bir anlatımla hikâyeleştiriyor. Binlerce yıl önce aile olabilmeye, evlat sevgisindeki eşitliğe, yalana, uçsuz bucaksız öfkeye, affetmeye, dostluğa ve aşk uğruna yapılan fedakârlıklara düşülmüş kayıtları sunuyor okura.
Çatal Yürek
Mükemmel... Bardugo [kahramanına] sertlik, cesaret ve alaycılığın tamamen ilgi çekici bir karışımını veriyor.
Bir Adamın Savaşı
Haruo Umezaki üniversitede öğretmenken İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru kriptograf olarak askere çağrıldı. Kendisini kaybetmekte oldukları bir savaşın ortasında bulan Umezaki 1946 yılında, birçokları tarafından savaş sonrası edebiyatının en önemli ve en gerçekçi eserlerinden biri kabul edilen Bir Adamın Savaşı’nı kaleme aldı.
Derinin Altında
Benzeri olmayan bir kitap. Bilimkurgu, grotesk komedi ve korkunun muhteşem bir karışımı.
Kalbimin Her Parçası
Kalbimin Her Parçası her fırsata tutunmak, risk almak ve kalbinizi aşka açarak hayatı en iyi şekilde yaşamak istemenize neden olacak unutulmaz bir hikaye.
Carrie Soto Geri Döndü
Taylor Jenkins Reid, bu sürükleyici ve unutulmaz romanında şimdiye kadarki en savunmasız ve duygusal hikâyesini anlatıyor.
Birimiz Geri Dönüyor
Dünyaca ünlü gerilim yazarından nefes kesici bir roman...
Demir Dul
Demir Dul heyecan verici, aksiyon dolu bir bilimkurgu hikâyesi ve ataerkil kültüre yönelik sert bir eleştiri...
Zavallılar
İskoçya’nın önemli yazar ve sanatçılarından biri kabul edilen Alasdair Gray eserlerinde sıradanın ötesine geçen hayal gücüyle ve özgün bakış açısıyla dikkat çekti. Viktorya Dönemi ahlakını hicvederek doğaüstü bir dokunuşla ilmek ilmek ördüğü kara komedisi...
Zavallılar ise yazara Whitbread Roman Ödülü ve Guardian Kurgu Ödülü kazandırdı. Yorgos Lanthimos’un da beyaz perdeye uyarladığı bu kitap, postmodern bir Frankenstein anlatısı.
Kedi İnsanlar veDiğer Garip Hikâyeler
Beyza Güngör, yalnızca tarihin tozlu sayfalarını havalandırıp kadim uygarlıklardan ürpertici hikâyeler anlatmıyor, modern dünyadaki garipliklerden de dem vuruyor.
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com
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