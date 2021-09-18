Hafta sonu için yeni okuma tavsiyeleri

Bir haftayı daha geride bıraktık. Yarın pazar, yeni okumalar yapmak için taze kitap tavsiyeleri...

Her hafta sonu olduğun gibi bu hafta sonu da Kitap Ayracı sizle için okuma tavsiyeleri hazırladı. Herkesin keyifle okuyabileceği beş kitabı beğeninize sunuyoruz.

İyii okumalar dileriz...

Rayların Kıyısında

Hafif bir rüzgarda bile uçacakmış gibi duran çatıları, etrafı duvarsız ya da çitsiz bahçelerinin bir köşesinde gün aşırı tutuşturulan tandırlarından yükselen dumanları, karanlık çağlara rahmet okutacak karanlık ve ürkütücü sokakları, köstebek yuvalarını andıran cüzzamlı yolları, seçimden seçime büyük nümayişlerle yapılan sözüm ona parklarıyla üvey bir evlattan farksız görünüyordu rayların beri kıyısı. Her saat başı gelip geçen trenler olmasa, bu iki dünya arasına çekilmiş utanç çizgisinden farksızdı raylar.

Sayfa: 160

Şiddet Üzerine Düşünceler





Georges Sorel’in Şiddet Üzerine Düşünceler’i şüphesiz 20. yüzyılın en tartışmalı, en dehşet verici ve en tehlikeli kitaplarından biri.

Sayfa: 424

Son Yolculuk

Funda Usta, ses getiren romanı Şeffaf Tuval’den sonra şimdi de Son Yolculuk’ta, aynı hikâyenin başka pencerelerden bakıldığında nasıl da farklılaşabildiğini, insan ruhunun derinliklerine nüfuz ederek, sorgulayıcı ve okuru içine çeken bir anlatımla ortaya seriveriyor.

Sayfa: 354

Kuşkesen

"Çünkü ben ailemden her kişi için bir kuş keseceğim. Her birinin hikâyesini üfleyeceğim kanatlarına.

Dergilerde, kitaplarda donup kalmış olan ama aslında aynı anda uçup durmakta olan kuşlar gibi sonsuz uçuracağım onları.

Ve onlar konacakları suyu, toprağı, dalı iliklerinde taşıyacak."

Sayfa: 96

Solan Akdeniz: 1550-1870





Faruk Tabak Akdeniz’in tarihini, Braudel’in peşinden, ezberleri bozarak yeniden yazıyor: Ovalar, tahıllar, iklim değişiklikleri ve şehirler ekolojik tarihin bu öncü eserinde dile geliyor. Bugünkü şekliyle Akdeniz’in ortaya çıkışını, uzun erimli tarihsel eğilimler ekseninde, sabırla tasvir ediyor.

Sayfa: 544

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com