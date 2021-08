Hafta sonu okumaları için öneri kitaplar

Hafta sonu henüz ne okuyacağına karar vermeyen kitapseverleri, hazırladığımız öneri listesine bekliyoruz.

Halide Edip adıvar - Mor Salkımlı Ev

Halide Edib Adıvar, anılarını iki cilt halinde kaleme almış, bu iki cildi de hayatının ayrı dönemlerinde yazmıştı. Mor Salkımlı Ev, yazarın çocukluk günlerinden 1918 yılına kadar olan dönemi anlatır.

Sayfa: 312

Ebru Dorman -Hayallerin Ötesinde Yaşamak

Dünya Devlerini Yöneten 50 Türk Yönetici” arasında anılan ve üst düzey yöneticiliğinin yanında hayatı da dolu dolu yaşadığına inanan Ebru Dorman, hem gençler hem de karar noktasında olan herkes için samimi bir sohbet havasında kaleme aldığı bu kitabı ile bir yandan kılavuz niteliğinde pratik bilgiler veriyor.

Sayfa: 168

İpek Kobaner- Göbeklitepe'nin Gizemi





Göbeklitepe prensesi Ada on iki bin yıl sonra Adana'da yaşayan ve efsanevi zenginliğiyle bilinen Demirci ailesinin torunu Ada'ya nasıl can verdi? Bu servet hangi gizli güçlerin yardımıyla elde edildi? Kadim Harran Okulu'nun Sabii'leri üzerinden Ayasofya'ya, Rönesans'ın ünlü Medici ailesine ve en nihayetinde Göbeklitepe'nin esrarına uzanan baş döndürücü bir zaman hikâyesi...

Sayfa: 318

Yekta Kopan - İki Şiirinin Arasında





Yaşamın uzamış anlarından kurduğu öykülerini okura emanet eden bir yazar Yekta Kopan.

Sayfa: 144

Yusuf Atılgan - Anayurt Oteli





Çağdaş edebiyatımızın en ünlü kişilerinden Zebercet, yaşamını günlük yaşamın gerektirdiği en basit işlevlere odaklamış biri.

Bahar Eriş -Hayatın İlk Üç yılı

Dr. Bahar Eriş'in yeni kitabı, bir bebeğin dünyadaki ilk üç yılında iç dünyasından geçenleri anne babasına esprili bir dille anlattığı mektuplardan oluşuyor. Çocuğun doğal eğilimlerine saygı duyan, onun gelişim gereklerini açıklayan, her bebeğin kendi hızında ve tarzında ilerleyişini vurgulayan mektuplar bunlar.

Sayfa: 224

Gökçen Orhan - Emanet Kalp





Kalp ve Damar Cerrahı Profesör Doktor Gökçen Orhan’ın, uzun yılların tecrübesi ve birikimiyle kaleme aldığı Emanet Kalp; yapılan her organ bağışının nasıl da tükenen çarelerin, yeşeren hayatlara vesile olduğunun hikâyesi. Her satırıyla hayatın bize bağışlanmış büyük bir armağan olduğunu anımsatıyor. Ve her şey tamamlandığında bu kez armağan sunma sırasının belki de bizlere geldiğinin…

Sayfa: 176

Leigh Bardugo - Dokuzuncu Cemiyet

Locus En İyi Fantastik Roman Ödülü Adayı Goodreads okurlarına göre 2019'un En İyi Fantastik Romanı!

Sayfa: 464

Tuncay Birkan - Sol: Bir Evin Reddi





Tuncay Birkan’ın yirmi iki yıllık bir dönem içinde sol, kültür, felsefe, bilim, yayıncılık ve çeviri gibi alanlarda söz aldığı yazıların biraz güncellenmiş hallerini içeren bir seçki Sol: Evin Reddi.

Sayfa: 176

Jean-Christophe Grange - Küllerin Günü





Masumiyetin hüküm sürdüğü bir dünyada, katili öldürmeye sevk eden ne olabilir?

Günah nedir bilmeyen bir toplumda nasıl olur da kan akar?

Ya tam tersiyse…

Suçlu, o topluluktaki tek masumsa…

Sayfa: 280

Vigdis Hjorth - Miras

Yılın En İyi Kitapları The Financial Times, The Guardian, New Statesman

Norveç Kitap Eleştimenleri Ödülü, National Book Award En İyi Çeviri Kitap Ödülü Adayı

Sayfa: 309

Tayari Jones - Bir Amerikan Evliliği

Köleliğin 1865’te kaldırılmış olmasına rağmen ABD’de yaklaşık 150 yıldır devam eden ırkçılığın, yollarının başındaki üç gencin hayatlarını altüst ettiği, sürükleyici, sorgulayıcı ve okurken öfke duyacağınız, neşeleneceğiniz ve hayret içinde kalacağınız bir aşkın, bir evliliğin ve bir birlikteliğin hikâyesinin kitabını tutmaktasınız elinizde.

Sayfa: 336

