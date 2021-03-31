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    Hafta sonu yaklaşıyor, editörden tavsiye kitaplar

    Hafta sonu yaklaşıyor, editörden tavsiye kitaplar

    Hafta sonu yine kapanma var. Kitap kurtları için editörden bir seçki...
    • Özel İçerik
    • 31.03.2021 - 17:15
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    Türk ve Dünya Edebiyatı'nda kitapseverlerin en çok tercih ettiği eserlerden hem yeni yayımlanan ham de daha önce raflarda yerini alan kitaplar yer alıyor.

    Genel okuyucu kitlesi daha çok edebi eserleri tercih ederken, tarih ve araştırma da okurların bir diğer tercihi.

    Kitapseverlerin çok okuduğu kitaplardan bir liste oluşturduk. Yeni haftada hepinize bol kitaplı günler dileriz.

    İlber Ortalı - Gazi Mustafa Kemal Atatürk

    Hafta sonu yaklaşıyor, editörden tavsiye kitaplar #1

    Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan bütün yönleriyle Mustafa Kemal Atatürk

    Yazar: ilber Ortaylı

    Yayınevi: Kronik Kitap

    Türü: Tarih

    Dili: Türkçe

    Syf: 480

    Kitabı satın almak için linki tıklayın:

    D&R

    Talha Uğurluel - Payitahtın Son Sahibi II. Abdülhamid Han

    Hafta sonu yaklaşıyor, editörden tavsiye kitaplar #2

    Yaptığı geziler, televizyon programları ve yazdığı kitaplarla birçok insana tarihi sevdiren Talha Uğurluel, Sultan II. Abdülhamid’in kişisel tarihindeki detaylar üzerinden İmparatorluğun son günlerini anlatmaya devam ediyor.

    Yazar: Talha Uğrluel

    Yayınevi: Timaş Yayınları

    Türü: Tarih

    Dili: Türkçe

    Syf: 256

    Kitabı satın almak için linki tıklayın:

    Kitap Yurdu

    Jose Mauro De Vasconcelos - Şeker Portakalı

    Hafta sonu yaklaşıyor, editörden tavsiye kitaplar #3

    Aydın Emeç'in, güzel Türkçesiyle dilimize armağan ettiği Şeker Portakalı'nın başkahramanı Zeze'nin büyüdükçe yaşadığı serüvenleri, yazarın Güneşi Uyandıralım ve Delifişek adlı romanlarında izleyebilirsiniz.

    Yazar: Jose Mauro De Vasconcelos

    Yayınevi: Can Yayınları

    Türü: Roman

    İlk baskı yılı: 2000

    Syf: 200

    Kitabı satın almak için linki tıklayın:

    D&R

    George Orwell - Hayvan Çiftliği

    Hafta sonu yaklaşıyor, editörden tavsiye kitaplar #4

    HALA LİSTE BAŞI...

    George Orwell Hayvan Çiftliği kitabı, yıllardır olduğu gibi bugün de pek çok okulda okutulmaktadır. Kitap, sürükleyici ve mizahi diliyle okurları büyülemeye devam etmektedir.

    Yazar: George Orwell

    Yayınevi: Can Yayınları

    Türü: Roman

    Syf: 160

    Kitabı satın almak için linki tıklayın:

    D&R

    Nouman Ali Khan - Dirilt Kalbini

    Hafta sonu yaklaşıyor, editörden tavsiye kitaplar #5

    Dirilt Kalbini’yi okurken, şu ayet hep hatırınızda olsun, zira ayette anlatılan şeyin ayniyle tezahür ettiğini göreceksiniz.

    Yazar: Nouman Ali Khan

    Yayınevi: Timaş Yayınları

    Türü: Düşünce

    Syf: 224

    Kitabı satın almak için linki tıklayın:

    D&R

    Michael Ende - Momo

    Hafta sonu yaklaşıyor, editörden tavsiye kitaplar #6

    Micheal Ende'nin kült eseri.

    Yazar: Michael Ende

    Yayınevi: Pegasus Yayınları

    Türü: Roman

    Syf: 304

    Kitabı satın almak için linki tıklayın:

    İdefix

    Ahmet Ümit - Kırlangıç Çığlığı

    Hafta sonu yaklaşıyor, editörden tavsiye kitaplar #7

    Ahmet Ümit'ten soluk soluğa bir roman.

    Yazar: Ahmet Ümit

    Yayınevi: Everest Yayınları

    Türü: Roman

    Dili: Türkçe

    Syf: 400

    Kitabı satın almak için linki tıklayın:

    D&R

    Cengiz Aymatov - Beyaz Gemi

    Hafta sonu yaklaşıyor, editörden tavsiye kitaplar #8

    Aymatov'un en önemli romanları arasında yer alan Beyaz Gemi, aynı zamanda yazarın en çok okunan eserlerinin başında gelmektedir.

    Yazar: Cengiz Aymatov

    Yayınevi: Ötüken Yayınları

    Türü: Roman

    Syf: 168

    Kitabı satın almak için linki tıklayın:

    D&R

    Benjamin Graham - Akıllı Yatırımcı

    Hafta sonu yaklaşıyor, editörden tavsiye kitaplar #9

    Dünyanın en iyi yatırımcılık kitabının güncel yorumlarla yenilenmiş ve zenginleştirilmiş yeni baskısı.

    Yazar: Benjamin Graham

    Yayınevi: Epsilon Yayınevi

    Türü: İnceleme

    Syf: 648

    Kitabı satın almak için linki tıklayın:

    D&R

    Ayşe Kulin - Kördüğüm

    Hafta sonu yaklaşıyor, editörden tavsiye kitaplar #10

    Ayşe Kulin, yeni romanında okurlarının nefesini kesiyor.

    Yazar: Ayşe Kulin

    Yayınevi: Everest Yayınları

    Türü: Roman

    Dili: Türkçe

    Syf: 296

    Kitabı satın almak için linki tıklayın:

    D&R

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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