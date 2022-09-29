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    Hafta sonu yaklaşıyor, yeni kitaplarla yeni okumalar

    Hafta sonu okumaları için sizler adına bir okuma listesi hazırladık. Kitap okumadan önce listemize göz atmayı unutmayın.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 12:14
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    Hafta sonu yaklaşıyor, yeni kitaplarla yeni okumalar

    Hafta sonu yaklaşıyor, yorucu bir haftanın daha iş yükünü atacağımız hafta sonu için okuma planları yapmadıysanız sizler için okuma listesi oluşturduk. İthaki Yayınları etkiketiyle yayınlanan kitapları siz kitapseverlere öneriyoruz.

    İşte o kitaplar...

    İçin İçin Yanan Ateş

    Hafta sonu yaklaşıyor, yeni kitaplarla yeni okumalar #1

    Milyonlarca okuru büyüleyen Trendeki Kız ve 
    Karanlık Sular’ın yazarı Paula Hawkins’ten aldatmaya, cinayete ve intikama dair yepyeni bir roman.

    Cennetin Çeşmeleri

    Hafta sonu yaklaşıyor, yeni kitaplarla yeni okumalar #2

    Arthur C. Clarke, bilimi edebiyatla eşsizce birleştiren, bilimkurgunun üç büyük ustasından biri. Cennetin Çeşmeleri ise bilimin popüler “uzay asansörü” fikrini, kurgusal bir tarihin merceğinden insanın gelişime duyduğu tutkuyla harmanlayarak ele alan bir şaheser.

    Dolunay Katilleri: Osage Cinayetleri ve FBI’ın Doğuşu

    Hafta sonu yaklaşıyor, yeni kitaplarla yeni okumalar #3

    Rahatsız edici ve sürükleyici... Grann aynı zamanda gerçek olan çok katmanlı, leziz hikâyeler yazmakta usta olduğunu kanıtlıyor... Ruhunuzu yakıp geçecek..

    Yabancı

    Hafta sonu yaklaşıyor, yeni kitaplarla yeni okumalar #4

    Dışarıda bırakılanların romanı yabancı, Barbaros Altuğ’un sekiz sene aradan sonra Türkçe yayınlanacak ilk kitabı.

    İnsanlar ve İnsanlar

    Hafta sonu yaklaşıyor, yeni kitaplarla yeni okumalar #5

    İlker Aslan’ın ikinci öykü toplamı: İnsanlar ve İnsanlar. Aslan, ilk öykü kitabı
    Bir İntihar Üstüne Söylenti’de oynadığı oyunları yeni öykülerinde de sürdürüyor, daha görünür kılıyor.



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