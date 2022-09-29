Hafta sonu yaklaşıyor, yeni kitaplarla yeni okumalar

Hafta sonu okumaları için sizler adına bir okuma listesi hazırladık. Kitap okumadan önce listemize göz atmayı unutmayın.

Hafta sonu yaklaşıyor, yorucu bir haftanın daha iş yükünü atacağımız hafta sonu için okuma planları yapmadıysanız sizler için okuma listesi oluşturduk. İthaki Yayınları etkiketiyle yayınlanan kitapları siz kitapseverlere öneriyoruz.

İşte o kitaplar...

İçin İçin Yanan Ateş





Milyonlarca okuru büyüleyen Trendeki Kız ve

Karanlık Sular’ın yazarı Paula Hawkins’ten aldatmaya, cinayete ve intikama dair yepyeni bir roman.

Cennetin Çeşmeleri





Arthur C. Clarke, bilimi edebiyatla eşsizce birleştiren, bilimkurgunun üç büyük ustasından biri. Cennetin Çeşmeleri ise bilimin popüler “uzay asansörü” fikrini, kurgusal bir tarihin merceğinden insanın gelişime duyduğu tutkuyla harmanlayarak ele alan bir şaheser.

Dolunay Katilleri: Osage Cinayetleri ve FBI’ın Doğuşu





Rahatsız edici ve sürükleyici... Grann aynı zamanda gerçek olan çok katmanlı, leziz hikâyeler yazmakta usta olduğunu kanıtlıyor... Ruhunuzu yakıp geçecek..

Yabancı





Dışarıda bırakılanların romanı yabancı, Barbaros Altuğ’un sekiz sene aradan sonra Türkçe yayınlanacak ilk kitabı.

İnsanlar ve İnsanlar





İlker Aslan’ın ikinci öykü toplamı: İnsanlar ve İnsanlar. Aslan, ilk öykü kitabı

Bir İntihar Üstüne Söylenti’de oynadığı oyunları yeni öykülerinde de sürdürüyor, daha görünür kılıyor.



