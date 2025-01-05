Hafta sonuna özel okuma önerileri

Ergül Tosun

Yeni yılın herkese iyilik ve sağlık getirmesini siliyoruz. Ve tabii ki bol kitaplı da olsun yeni yılımız. Hafta sonunu evde geçirmek isteyenler için yeni okuma önerileri hazırladık.

İyi okumalar diliyoruz...

GÜNDÜZ ŞEYTANLARI

20. yüzyıl Japon edebiyatının devlerinden, büyük eserlerin yaratıcısı Cuniçiro Tanizaki, kariyeri boyunca ülkesinde döneminin en büyük yazarı olarak kabul gördü, daha sonra ise Haruki Murakami, Yasunari Kavabata ve Yukio Mişima’yla birlikte savaş sonrası Japon edebiyatının “büyük dörtlü”sünden biri olarak anıldı. Eserlerinde kadın erkek ilişkilerini, erotizmi ve saplantıları cesurca işleyen Tanizaki, Gündüz Şeytanları’nda cinayet, röntgencilik ve Tokyo’nun yeraltı suç dünyasına dair heyecanlı bir hikâye anlatıyor.

KARAMBOL

Karambol, Premier Lig’in taktiksel hikâyesine derinlemesine inen ve futbolun nasıl geliştiğini ayrıntılı bir şekilde ele alan ilk kitap. Ferguson’ın doğrudan oyun anlayışından Keegan’ın sürekli hücum eden Newcastle’ına, Mourinho’nun temkinli ve reaksiyonel Chelsea’sine, Ranieri’nin kontratak şampiyonlarına kadar birçok dönemi kapsayan Karambol şimdiye kadar yazılmış en eğlenceli, bilgi dolu ve zengin futbol kitaplarından biri...

NEYSE Kİ GÜNLER UZADI

Mesut Barış Övün’den günlük hayatın sıradan ve derin izlerini keşfeden bir öykü kitabı:

Neyse ki Günler Uzadı.

İNSANIN YANLIŞ ÖLÇÜMÜ

İnsanın Yanlış Ölçümü, yayınlandığı 1981 yılında bilimsel otoritenin masum gibi görünen maskesi altında ırkçılık, sınıf ayrımcılığı ve cinsiyetçilik gibi önyargıların nasıl körüklendiğini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Gould’un sosyal bilimler için büyük önem taşıyan eseri, zekâyı ve dolayısıyla insan “değerini” kafatası büyüklüğüne, kıvrımlara ya da dar kapsamlı testlerdeki puanlara göre değerlendirenlerin ana motivasyonlarını inceliyor.

ZAMAN VE MEKAN

16. Psikanalitik Bakışlar Sempozyumu’na ait konuşmaların derlendiği bu kitap, okuyucuyla birlikte, zaman ve mekân kavramlarının insan ruhsallığındaki izlerini sürme imkânını sunan bir zemin olma umudunu taşıyor.

DOROHEDORO

Delik olarak bilinen kasvetli şehirde, büyücüler klanı kara büyü kullanarak insanlar üzerinde korkunç deneyler yapmaktadır. Bir gün karanlık bir ara sokakta Nikaido, kertenkele başlı ve amneziden mustarip Kaiman’ı bulur. Kaiman’a yapılan büyüyü bozmak için, Delik’teki büyücüleri avlayıp öldürmeye başlarlar. Hedefleri doğru kişiyi bulmaktır. Ancak Başbüyücü En, adamlarını katleden bir kertenkele adam olduğunu öğrendiğinde, temizlikçi ekibini Delik’e gönderecektir ve bu da iki dünya arasında bir savaşı ateşleyecektir.