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    Halit Ziya'nın Batılı anlamdaki romanı: Mai ve Siyah

    Halit Ziya Uşaklıgil'in sevilen kitaplarından olan Mai ve Siyah, Batılı anlamda Türk romanının ilk örneklerinden sayılıyor.
    • Özel İçerik
    • 24.06.2022 - 09:49
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    Halit Ziya'nın Batılı anlamdaki romanı: Mai ve Siyah

    Edebiyatımızda önemli bir yere sahip olan Mai ve Siyah, yazarın başyapıtlarındandır. Aşk-ı Memnu romanın da yazarı olan Halit Ziya Uşaklıgil, önemli kalem ustalarından biridir.

    Bir dönem diziye de uyarlanan Aşk- I Memnu romanı, Uşaklıgil’in bilindik kitapların başında gelmektedir. Yazar, FileNemideBir Ölünün Hatıra DefteriFerdi ve ŞürekâsıKırık Hayatlar romanlarının yanı sıra şiir, deneme ve oyunlar da kaleme aldı.

    Çatışmalı ruh hali

    Halid Ziya, kahramanının çatışmalı ruh halini dile getirmekte gerçekten de çok başarılı. Ahmet Cemil’in iç dünyası sadece iç monologlarla değil, olayların akışı ve genç adamın tavırlarıyla da netlik kazanır.

    Evet, Ahmet Cemil Batı kültürünü edinmek isteyen, duyarlı, biraz da hayalperest bir genç. Hakikatle baş edemediği anlarda mücadele etmek yerine hayallere sığınır. Hayalleri büyüktür ama hayatla mücadele etmek konusundaki yetersizliği hayallerini gerçekleştirmesini engeller ve onu bir mutsuzluk döngüsüne sıkıştırır.

    Halit Ziya nın Batılı anlamdaki romanı: Mai ve Siyah #1

    Sayfa: 328

    Kaybeden karakter

    Ahmet Cemil’i en yakın arkadaşını kıskanmaya itecek, sona geldiğinde büyük umutlar bağladığı eserini yakmaya kadar sürükleyecektir. Abartılı gelebilir ama bu kişilik özellikleriyle Ahmet Cemil edebiyatımızın ilk kaybedeni, tutunamayan ilk karakteridir.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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