Hem güldüren hem de derin sohbetlerin kapısını aralayan kitap: Hikayeden Adamlar Sosyal medya platformları üzerinden milyonların beğenisini kazanan Hikayeden Adamlar, eğlenceli bir okuma vadediyor. Bu kitap sadece bir sosyal medya sohbeti değil; aynı zamanda bizim konuştuğumuz olaylar da var.

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Sadece bir sohbeti değil aynı zamanda dostluğun birbirine açılan kapılarını samimiyetle aralayan Ozan Bozkurt ve Sercan Şahin Kurtulmuş, birlikte gülüp, birlikte düşündükleri o anları yazıya dökerken okurun da kendisini ifade etmesine, kendi hikayesini yazmasına fırsat tanıyor.

Yeryüzünün en güçlü akıntısına sahip nehrinde, akıntıya karşı yüzen ve nehrin kaynağına ulaşarak imkânsızı mümküne çeviren tek balıktır Koi. Azmi ve başarıyı temsil eder.

Esareti cesarete dönüştürür ve küçük bir balık olarak başladığı hikâyenin sonunda güçlü bir ejderhaya dönüşür.

Biz de, bu karmaşanın içinde unutulan değerlere, özlediğimiz inceliklere, bizi biz yapan kaynağa, özümüze ulaşmaya çalışıyoruz.

Sayfa: 200

Yolların bizi götürdüğü yerler

Yol bizi nereye götürür bilinmez ama bazen akıntının tersine yüzmenin de ilerleme sayıldığını biliyoruz.

Eğer karşılaştıysak, seninle aynı suda yüzüyoruz demektir. Senin için ayırdığımız sayfalara kendi hikâyeni yazmanı ve akıntıya karşı birlikte yüzmeyi diliyoruz.

Bir arayış kitabı

Elindeki bu kitap, bir arayış içerir.

Belki de hikâyenin sonunda hepimiz, güçlü birer ejderhaya dönüşürüz, kim bilir…

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com