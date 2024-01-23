Hepimiz Narsistiz kitabıyla psikolojik sorunlara dair bir okuma Klinik Psikolog Şule Öncü’nün kaleme aldığı Hepimiz Narsistiz kitabı, psikolojik sorunlara parmak basan önemli bir okuma kaynağı sunuyor.

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Bu kitap, narsist olduğu ilk bakışta anlaşılan büyüklenmeci narsist bireyler kadar; narsist olduğu fark edilmeyen; mağdur, depresif ya da bağımlı sanılan; yaşam akışı tıkanmış, potansiyelini gerçekleştirememiş kırgınlarla, küskünlerle ve kindarlarla, yani örtük narsistlerle ilgili.

Belki kendini bildin bileli babandan kurtarmaya çalıştığın annenle, köken ailesinden kurtarmaya çalıştığın babanla, kendisinden kurtarmaya çalıştığın eşinle, sevgilinle ilgili.

Ve aslında seninle, hepimizle ilgili. Hepimizin içine az çok sızmış ve sızmakta olan patolojik narsisizme direnebilmen; narsisistik istismarla taktik ezberleyerek değil, taktiklere ihtiyaç duymadan baş edebilmen için.

Çünkü narsisizm hepimizi içine alan çok geniş bir spektrum ve bulaşıcı bir olgu. Patolojik narsisizmle baş edebilmek, bireyin narsisizm spektrumunun neresinde olduğunu fark edebilmesi ve nedenleri, sonuçları, türleriyle narsisizmi kavrayabilmesi ile mümkün.

Narsist miyiz?..

Bu kitap narsist olduğu ilk bakışta anlaşılan büyüklenmeci narsist bireyler kadar; narsist olduğu fark edilmeyen; mağdur, depresif ya da bağımlı sanılan; yaşam akışı tıkanmış, potansiyelini gerçekleştirememiş kırgınlarla, küskünlerle ve kindarlarla, yani örtük narsistlerle ilgili.

Belki kendini bildin bileli babandan kurtarmaya çalıştığın annenle, köken ailesinden kurtarmaya çalıştığın babanla, kendisinden kurtarmaya çalıştığın eşinle, sevgilinle ilgili. Ve aslında seninle, hepimizle ilgili.

Taktikler kitabı

Hepimizin içine az çok sızmış ve sızmakta olan patolojik narsisizme direnebilmen; narsisistik istismarla taktik ezberleyerek değil, taktiklere ihtiyaç duymadan baş edebilmen için.

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ergul.tosun@ensonhaber.com