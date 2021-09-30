Herman Merville'in modern klasiği: Moby Dick

Amerikalı yazar Herman Merville'in çağdaş dünya klasiklerinden sayılan Moby Dick, yazarın tüm zamanların çok okunan romanlarının başında geliyor.

Hem yazın tarihinin başyapıtlarından hem de Amerikan edebiyatının en büyük klasiklerinden biri kabul edilen Moby Dick, bir yanıyla çılgınca saplantılı bir adamın deniz kadar büyük, deniz kadar tehlikeli, bir bilinmeze karşı yürüttüğü kötücül savaşın hikayesidir.

Kitap, Kaptan Ahab’ın bacağını koparan beyaz balina Moby Dick’ten intikam almasının hikâyesidir.

Yazarın 1840’lı yıllarda balina avcılığı yapması, denizdeki bir isyana karışması, bir süre Tahiti yerlilerinin yanında yaşaması fırtınalı hayatının sadece bir kısmıdır.

GELİŞTİRİLEN DÜŞÜCELER BÜTÜNÜ

Romandaki canlı betimlemeler, yazarın gemide geçirdiği yılların izlerini yansıtır. Romanın karakterleri kitap boyunca değişir ve gelişir.

Ancak yalnızca beyaz balina Moby Dick’le Kaptan Ahab’ın mücadelesini anlatan bir macera romanı, balina avcılığıyla ilgili bir bilgi derlemesi değil, aynı zamanda yazarın yaşam, ölüm ve Amerika hakkında ömrü boyunca geliştirdiği düşüncelerinin bütünüdür.

Kaptan Ahab, bacağını koparan balinaya yaklaştıkça insani özelliklerini kaybeder, hırçınlaşır, adeta vahşi bir hayvana dönüşür. Ishmael’in ise beyaz olmayanlara karşı bakışı değişir.

IRK KÜLTÜRÜ VE SİYAHİLER

Çevresindeki herkesin yamyam olarak aşağıladığı bir yerliyle dost olur. Roman, 19. yüzyıldaki beyaz ırkın ve kültürünün siyahlardan üstün olduğu fikrini sorguluyor.

GEMİNİN HİKAYESİ...

Dönemin insanı tarafından kanıksanan bu fikir sömürgeciliğin psikolojik desteğini sağlamaktadır. Melville, beyaz üstünlüğü fikrinin çelişkilerini Ishmail ve Pequod adlı balina gemisinin hikâyesiyle okuyucuya gösterir.

Herman Merville

EPİK VE LİRİK ROMAN

İncelikli bir mizahla mitolojinin iç içe geçtiği anlatı, gerçekçiliğiyle de insanlık tarihinin bir döneminin belgesi niteliğindedir.

Epik ve lirik boyutlarının yanı sıra psikolojik ve simgesel katmanlarıyla da gittikçe derinleşen yapıt Melville’i bir sonraki yüzyılın modern yazararının öncülü haline getirmiştir.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com