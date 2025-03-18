Hicret: Hazreti Peygamber’in İzinde kitabıyla hicretin kadim izleri

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Ketebe Yayınları ve ITHRA iş birliğiyle düzenlenen “Hicret: Hazreti Peygamber’in İzinde” etkinliği, belgesel gösterimi, kitap tanıtımı ve alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşen bir panel ile Rami Kütüphanesi’nde tamamlandı.

Etkinliğe akademi, medya ve sanat dünyasından önemli isimler katıldı. Katılımcılar, Hicret’in derin tarihî anlamlarını ve günümüzle bağlantılarını keşfetme fırsatı buldular.

Panelde, Hicret güzergâhı üzerine 40 yılı aşkın süredir araştırmalar yapan Prof. Dr. Abdullah Alkadi’nin yenilikçi saha çalışmaları ve modern teknolojilerle desteklenen analizleri büyük ilgi gördü. Alkadi, son araştırmaların Hicret güzergâhının daha doğru haritalandırılmasına nasıl katkı sunduğunu anlattı.

Hicret, yalnızca bir yolculuk değil, aynı zamanda imanın ve sabrın, teslimiyetin ve fedakârlığın somut bir ifadesidir. Hz. Peygamber’in (sav) Mekke’den Medine’ye gerçekleştirdiği bu mübarek göç, insanlık tarihinde yeni bir çağın başlangıcı oldu. Bu eser, Hicret’in izlerini gün gün adımlayarak, sadece bir zaman diliminin değil, insan ruhunun da derinliklerine inmeyi amaçlıyor.

Güzergâh boyunca yer alan her bir durak, eşsiz fotoğraf kareleri ve sanat eserleriyle yeniden hayat buluyor. Her bir hikâye ve yaşanmışlıklar, akademik bir titizlikle ele alınarak, Hicret’in kutsal manzarasını gözler önüne seriyor.

HİCRETİN KÜLTÜREL MİRASI

Ödüllü yönetmen Ovidio Salazar ve yapımcı Yasin Salazar, belgeselin yapım sürecini ve sanatsal anlatımını paylaşırken, ITHRA Müzeler Müdürü Farah Abushullaih ve Dr. Idries Trevathan ise Hicret’in kültürel mirasa etkisini değerlendirdi.

IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ise Hicret’in tarihî ve manevi boyutlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Ketebe Yayınları yayın danışmanı Ömer Faruk şöyle konuştu;

"Değişen dünyada Hicret’e sanatsal ve akademik yönleriyle yeniden bakmak, geçmişi anlamak kadar bugünü ve yarını inşa etmek için de önemli bir imkan. Bu anlamlı kültürel iş birliğini, Hazreti Peygamber’in Hicret yolculuğunun son durağı olan Eyyüb el-Ensari’nin manevî huzurunda, İstanbul’da gerçekleştirmekten büyük bir onur duyuyoruz açıklamasında bulundu.

ÖNEMLİ KAYNAK KİTAP

İTHRA’nın İslami Sanatlar Küratörü Idries Trevathan, Ketebe Yayınları iş birliğiyle Hicret: Hazreti Peygamber’in İzinde kitabının Türkçeye kazandırılmasının, Hicret’in tarihî ve kültürel mirasını daha geniş kitlelerle buluşturmak adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.