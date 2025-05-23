Hippolytos’un Bütün Sapkınlıklara Reddiye eseri, ilk kez Türkçede

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ilk kez Türkçeye kazandırılan eser Diogenes Laertios’un Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri eserinin ardından eski Yunan dünyasına dair en önemli kaynak olma özelliği taşıyor.

İskenderiye’de doğmasına rağmen teolojik kariyerini Roma’da şekillendiren Hippolytos, derin bilgi birikimi ve cesur yorumlarıyla dönemin dini atmosferine damga vurmuş, tarihsel açıdan önemli bir din adamıdır. Bütün Sapkınlıklara Reddiye Hippolytos’un yalnızca inanç dünyasına değil, aynı zamanda felsefi düşünceye ve sapkınlık tartışmalarına dair keskin bakışını da gözler önüne seriyor.

Hippolytos’un on kitaplık Philosophoumena adlı eserinin ilk dört bölümünü içeriyor. Kitabın başlangıcında tarafsız bir tarihçi gibi kaleme aldığı bilgiler, dördüncü kitaptan itibaren polemikçi bir dille yerini güçlü bir eleştiriye bırakıyor.

Özellikle sapkınlık olarak nitelendirdiği astrologlara ve büyücülere yönelttiği sert eleştirilerle Hippolytos, özellikle Hristoloji konusundaki görüşleriyle dikkat çekiyor. Onun fikirleri, Katolik Kilisesi’nin Teslis (Trinitas) öğretisiyle çeliştiğinden, diteizm ve sübordinasyonizm (altlık öğretisi) suçlamalarına maruz kalmasına neden olmuştur.

İLK KEZ TÜRKÇEDE

Bu yüzden MS 235 yılında, muhtemelen Papa’nın isteğiyle, Roma İmparatoru Maximinus Thrax tarafından Sardinya Adası'na sürgüne gönderilmiştir. Aynı dönemde Roma piskoposu Callixtus ile barış sağladığı, hatta birlikte şehit olarak öldükleri düşünülür.

Ölümünden sonra itibarı iade edilmiş ve aziz ilan edilmiştir. Bütün Sapkınlıklara Reddiye adlı eserinin önemli yönlerinden biri de Hippolytos’un çağdaşı birçok yazarın aksine Yunanca yazmayı tercih etmesi ve böylece Helen dünyasında geniş yankı uyandırmasıdır. Günümüze yalnızca parçalar halinde ulaşan bu nadide eser, şimdi özgün diliyle uyumlu bir çeviriyle ilk defa Türkçe okurla buluşuyor.

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KAYNAK ÖZELLİKTE KİTAP

Bütün Sapkınlıklara Reddiye, yalnızca teolojiyle ilgilenenler için değil; felsefe, tarih ve edebiyat meraklıları için de eşsiz bir kaynak niteliğindedir. Hippolytos’un bu eseri hem antik düşünce dünyasına ve felsefesine meraklı okur hem de Hristiyanlık tarihi araştırmalarına katkı sunacak mahiyette bir çalışma.

Kitaptan bir alıntıyla devam edelim;

SAPKINLARIN ÖĞRETİLERİNİN KÖKENİ