Hızlı okumayı sağlayacak pratik öneriler

Hızlı okuma teknikleri son zamanlarda okurların rağbet ettiği konuların başında geliyor. Okuma teknikleri üzerine altı tavsiye...

Kitaplar çok, zaman az...Bunun için netelikli eserleri okumak ve iyice etüt etmek önemlidir. Daha çok okuma yapmak için de hızlı okuma tekniklerinden faydalanabilir.

Bunun için son zamanlarda revaçta olan hızlı okuma kursları gözden kaçmıyor. Hızlı okumak için kursa gitmeye gerek var mı bilemiyorum ama bunun yerine daha fazla kitap okuması gerektiğini söylemeliyim.

Kitap kurtları için altı öneriden oluşan okuma tekniklerini sizler için derledik.

VERİMLİ OKUYUN

Buradaki asıl amaç satırları hızla geçmek değil, bir ön okuma hazırlığı yapmaktır. İncelenen sayfalar boyunca dikkatin yoğunlaşacağı kısımları görmek ve ona göre bir akış sağlamak her açıdan verimli bir okumanın başlangıcı olacaktır.

SATIRLARI PARMAĞINIZLA TAKİP EDİN

Parmağınızın ucundan daha iyi bir yol gösterici bulamazsınız. Tıpkı okumayı yeni öğrendiğiniz yıllardaki gibi satırları parmağınızla takip edebilir, böylece dikkatinizin diğer satırlara kaymasını önleyerek daha hızlı bir okuma gerçekleştirebilirsiniz.





TEKRAR OKUMA YAPMAYIN

Dikkatinizin dağıldığı noktalarda tekrar başa dönmek sizi bir hayli yavaşlatır. Bir satırı yeni baştan okumak yerine sonraki satırları daha dikkatli okuyarak ilerlemek, metnin temel bütünlüğünü kavramanızda en büyük yardımcı olacaktır. Böylece bir önceki satırdaki anlam bütünlüğünü de kavramış olabileceksiniz.

OKURKEN AĞZINIZI MEŞGUL EDİN

İlkokul sıralarındayken okuma saatlerinde sıkça yapılan uyarılardan bir tanesi de dudakların hareket etmemesiydi.

Bu durumun okuma hızını düşürdüğü bir gerçek. Zihnimizde seslendirerek canlandırdığımız cümleler, aslında metnin geri kalanından da kopmamız için bir tür ön hazırlık sağlıyor.

Bunun yerine bir fincan çay veya kahve her şeyi çözebilir. Kitap okurken dudaklarınız kıpırdamasın, içinizden okuyun. Tıpkı öğretmenlerimizin söylediği gibi.

DAHA ÇOK OKUMA YAPIN

Böylece okuma hızınız da kendi yolunu bulacak ve okuma planınızdaki pek çok kitabı rahatlıkla okuyabileceksiniz. Her fırsatta daha fazla okuyun.

DOĞRU ORTAMI OLUŞTURUN

Bu ortamı en iyi siz bilebilirsiniz. Rahat hissettiğiniz ve orada olmaktan mutlu olduğunuz her yer aslında sizin için ideal okuma alanıdır.

Bunun için yapmanız gereken tek şey size en yakın alanı kitap okuyabileceğiniz hale getirmek ya da var olan bir alanı düzenlemek. Böylece okumak her şeyden daha güzel bir hal alacaktır.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com