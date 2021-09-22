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    Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Heybeliada'daki evi çürüyor

    Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Heybeliada'daki evi çürüyor

    Türk edebiyatının usta yazarı Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Heybeliada'daki evi, kaderine terk edildi. Evin yeniden müze yapılması için imza kampanyası başlatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 13:29
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 14:15
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    Hüseyin Rahmi Gürpınar ‘ın Heybeliada’daki evi, geçmişte müze olarak ziyarete açılmıştı. Uzun zamandır kaderine terk edilen evin tekrar müze olması için bir imza kampanyası başlatıldı.

    Hüseyin Rahmi Gürpınar, edebiyata çok değerli eserler vermiş, çok değerli bir sanatçı. Çağının dâhisi, hatta çağların ötesinde bir sanat dehası. Otuz küsur yılını geçirdiği evi, İstanbul Heybeliada’da bulunuyor.

    Hüseyin Rahmi Gürpınar ın Heybeliada daki evi çürüyor #1

    "VARLIĞINI DEVAM ETTİRMELİ"

    İmzacılar şu çağrıyı yaptı; "Ev, geçmişte bir süre müze olarak faaliyette kalsa da yıllardır kapalı durumda, adeta çürümeye terk edilmiş. Oysa ev Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın güzel anılarının yaşatılacağı, eserlerinin, sanatının ve eşyalarının sergileneceği kültür- sanat- edebiyat dolu bir müze evi olarak kalmalı ve varlığını devam ettirmeli."

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