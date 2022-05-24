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İki yeni çocuk kitabı
Çocuk edebiyatı ve kitaplarına yenileri eklenmeye devam ediyor. iki yeni çıkan kitabı siz minik okurlara hitap ediyor.
- Haber Merkezi
- 24.05.2022 - 09:21
Farklılıkları kucaklayan ve farkındalık yaratan resimli çocuk kitabı Neon Leon’un yaratıcıları Jane Clarke ve Britta Teckentrup’ın yeni kitapları Zıplayan Kurbağa ve Ateşböceği Evi okurlarla buluştu. Endişeli bir kurbağa olan Zıpır’ın hikâyesini anlatan Zıplayan Kurbağa’da Kurbağa Zıpır, uyumak için güvenli bir yer bulmaya çalışırken pek çok arkadaş da ediniyor.
Yuvaya dönme serüveni
Jane Clarke ve Britta Teckentrup’ın hazırladığı bir diğer çocuk kitabı olan Ateşböceği Evi de eşzamanlı olarak yayımlandı. Ateşböceği Evi’nde, yolunu kaybeden ateşböceği Ateş’in yuvasına dönme serüveni konu ediliyor.
İşte o iki çocuk kitabı...
Kurbağa
Eğlenceli mi eğlenceli bir kitap....
Ateşböceği Evi
Bu kitapla hem öğrenin hem de eğlenin..
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