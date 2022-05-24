İki yeni çocuk kitabı

Çocuk edebiyatı ve kitaplarına yenileri eklenmeye devam ediyor. iki yeni çıkan kitabı siz minik okurlara hitap ediyor.

Farklılıkları kucaklayan ve farkındalık yaratan resimli çocuk kitabı Neon Leon’un yaratıcıları Jane Clarke ve Britta Teckentrup’ın yeni kitapları Zıplayan Kurbağa ve Ateşböceği Evi okurlarla buluştu. Endişeli bir kurbağa olan Zıpır’ın hikâyesini anlatan Zıplayan Kurbağa’da Kurbağa Zıpır, uyumak için güvenli bir yer bulmaya çalışırken pek çok arkadaş da ediniyor.

Yuvaya dönme serüveni

Jane Clarke ve Britta Teckentrup’ın hazırladığı bir diğer çocuk kitabı olan Ateşböceği Evi de eşzamanlı olarak yayımlandı. Ateşböceği Evi’nde, yolunu kaybeden ateşböceği Ateş’in yuvasına dönme serüveni konu ediliyor.

İşte o iki çocuk kitabı...

Kurbağa

Eğlenceli mi eğlenceli bir kitap....

Ateşböceği Evi

Bu kitapla hem öğrenin hem de eğlenin..

İletişim için:

Kitap@ensonhaber.com.tr