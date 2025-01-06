İnci Aral'dan 12 Eylül öncesinin kasvetli günlerinde iki gencin öyküsü: Şarkını Söylediğin Zaman

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Şarkını Söylediğin Zaman, okurları İnci Aral’ın kaleminden 70’lerin sonuna, Başkent'e yolculuğa çıkarıyor. Ankara’da yolu kesişen iki öğrencinin aşk, tutku ve özgürlük arayışlarını anlatan roman, zaman olgusunun etkisini ve dönüşüm gücünü okuyucuya hissettiriyor.

Seksenli yılların devrimci rüzgârıyla bambaşka hayatlara sürüklenen gençlerin yaşanmamış aşkı, otuz yıl sonra başka insanlarda, başka şarkılarda yeniden filizlenmeyi başarabilecek mi?

Türkiye’nin büyük sancılarla sarsıldığı bir dönemde başlayan, yıllarca sönmeyen bir aşkın hikâyesi: Şarkını Söylediğin Zaman’da, 12 Eylül öncesinin kasvetli günlerinde bir araya gelen iki gencin, Deniz ile Cihan’ın hikâyesini anlatıyor İnci Aral.

GENÇLERİN YAŞANMAMIŞ AŞKI

Seksenli yılların devrimci rüzgârıyla bambaşka hayatlara sürüklenen gençlerin yaşanmamış aşkı, otuz yıl sonra başka insanlarda, başka şarkılarda yeniden filizlenmeyi başarabilecek midir?

Edebiyatımızın çağdaş ustalarından Aral’ın kaleminden toplumla birlikte savrulan, dönüşen bireylerin hayatına incelikli bir bakış.

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İNCİ ARAL...

İnci Aral, 1944’te Denizli’de doğdu. Manisa İlköğretmen Okulu’nu ve Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü bitirdi. Samsun, Manisa ve İzmir’de ve Gazi Eğitim Enstitüsü’nde öğretmenlik yaptı.

Yazmaya 1977’den itibaren dergilerde yayınlanan öyküleriyle başladı. İlk öykü kitabı 1979’da yayınlanan “Ağda Zamanı”. Bu kitapla Akademi Kitabevi 1980 İlk Kitap Öykü Başarı Ödülü’nü aldı.

EDEBİYATININ TEMASI

Kahramanmaraş’taki toplumsal olayları anlattığı “Kıran Resimleri” 1983’te yayınlandı. Bu kitapla da Nevzat Üstün Öykü Ödülü’nü kazandı. Kitap 1989’da Fransızcaya çevrilip yayınlandı.

Öykü ve romanlarında genellikle kadın-erkek ilişkilerini, sevgiyi, kadının kimliğini, bağlılık ve özgürlük sorunlarını ele aldı.