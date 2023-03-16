İnsan ruhunu anlama yolculuğuna katkıda bulunan kitap: Erich Fromm Dünyaca ünlü psikologlar ve psikiyatrların ilginç yaşam öyküleri ve terapi yaklaşımlarını anlatan Psikoterapistler Serisi’nin ilk kitabı: Erich Fromm...

Bilim dünyasında kabul görmek ya da akademisyenler arasında yer edinmek ve onaylanmaktansa daha çok insan tarafından anlaşılmak, daha faydalı olabilmek için yazılarını halk için yazmış bir aydın olan Erich Fromm’u daha yakından tanımak ister misiniz?

Müthiş Psikoloji ekibinin hazırladığı Erich Fromm-Yaratmayan İnsan Yok Etmek İster kitabıyla Fromm’un yaşamı ve çalışmaları üzerine bilgi edinmenin yanı sıra çağımız insanın sorunlarına ilişkin çözümlerini de öğreneceksiniz.

Modern dünyaya söyleyecek çok sözü olan bir sosyolog, psikanalist ve filozoftur Erich Fromm. Bir toplum eleştirmeni ve bir hümanisttir aynı zamanda. Üstelik sadece kuramcı değil eylemcidir de... İki dünya savaşına tanıklık etmiş Yahudi kökenli bir Alman olarak işkencelerle, intiharlarla, acılarla ve ölümlerle dolu bir dünyanın içinde geçmiştir hayatı.

İnsanın kendine yabancılaşması

Fromm’a göre çağımızın insanının kendine, çevresine ve sosyal yaşama yabancılaşması ve giderek yalnız kalması, kendiyle uyum içinde olmamasından, doğadan uzaklaşmasından ve kitle iletişim araçlarıyla manipüle ediliyor olmasından kaynaklanır. İki tür insan vardır ona göre: Sahip olmak duygusundaki yaratıcı olmayan insanlar ve olmak duygusuyla yaşayan yaratıcı insanlar...

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Mutlu bir hayatın formülü

Fromm’a göre mutlu bir hayat, üretmekten ve sevmekten geçer ancak sevmek, sevilecek nesneyle ilgili değil, kişinin sevebilme becerisiyle, bilgisiyle, kültürüyle ve bu uğurdaki emeğiyle ilgilidir.