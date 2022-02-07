İngiliz yazar Jack Goody'ın Batı'daki Doğu kitabı okurlarla buluştu.

Batıdaki Doğu, Batının Avrupadışı uygarlıklara dair önyargılı görüşlerini irdeliyor. Jack Goody Batı rasyonalitesi kavramı ve ticari faaliyetlerdeki farklılıklar da dahil olmak üzere Avrupa temelli varsayımlara meydan okuyor.

GENİŞ KAPSAMLI KİTAP

Goody eserinde Doğudaki aile kavramı gibi bölgenin gelişimini engellediği düşünülen unsurların ne denli abartıldığını ve hem Doğu hem de Batı tarih ve toplumlarının yanlış değerlendirilmesine nasıl katkıda bulunduğunu gözler önüne seriyor. Bu geniş kapsamlı kitap, Batı ile Doğu arasındaki dengeyi yeniden inşa ediyor.

Sayfa: 412

"KIŞKIRTICI"

"Bu kitap, modern Asyalı biliminsanları tarafından takdir edilecek. ... Goody’nin sunumu kısa ama bilgilendirici, kışkırtıcı ve aynı zamanda zarif. Yazar eski bir tartışmaya yenilik getiriyor."

Arun Das Gupta, International History Review