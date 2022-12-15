Jane Austen'ın muzip kısa romanı: Lady Susan

İngiliz romancı Jane Austen'ın mektup formunda yazılan ve yazarın ölümünden yıllar sonra, 1871 yılında basılan Lady Susan kitabı hem okunası hem eğlenceli.

Jane Austen heyecan verici bu küçük romanında, son ana kadar izini belli etmeksizin, yazışmalar üzerinden karakterleri ve olayları anlamaya bırakır okuru.

Yirmilerinin başında yazdığı Lady Susan'da Austen kalıplaşmış romantik eserlerin kurallarını bozar ve kadın karakterine olayların akışını değiştirme gücü verir.

Bir skandaldan diğerine konu olan otuzlarındaki güzel, kurnaz ve flörtöz dul Lady Susan, kafasında kızı Frederica ve kendisi için önemli gelecek planlarıyla, ölen eşinin kardeşi Mr. Vernon ve eşi Mrs. Vernon'ı Churchill'deki evlerinde ziyaret eder.

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Endişe uyandıran ziyaret

Bu ziyareti endişe uyandıran öngörülerle bekleyen Mrs. Vernon bu planların gerçekleştirilmesini zorlaştıracaktır. Biri erdem, diğeri kurnazlık timsali iki kadının mektuplar aracılığıyla aktardıkları düşüncelerse Austen'ın belki de en muzip ve keyifli eserine dönüşür.