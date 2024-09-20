Javıer Carcas'ın İspanya İç Savaşı'nı anlattığı, en iyi romanım dediği Salamina Askerleri kitabı Çağdaş dünya edebiyatının usta yazarlarından olan Javıer Carcas'ın "Bugüne kadar yazdığım en roman" dediği Selemina Askerleri, İspanya İç Savaşı sırasında Rafael Sánchez Mazas adında isyancının Cumhuriyetçi bir asker sayesinde hayatta kalmasını ele alıyor.

Haber Merkezi

Çağdaş dünya ve İspanyol edebiyatının önde gelen yazarlarından olan Javier Carcas'ın "En iyi yazdığım roman" dediği Salamina Askerleri, Franco dönemi İspanya'sını ele alıyor. İspanya'da dört yıl süren iç savaşta pek çok insan öldürüldü, idam edildi ve sürgüne gönderildi. Dünya tarihi önemli olaylarla örülüdür; bunlardan biri de kuşkusuz İspanya İç Savaşı'dır.

Carcas, 1962 yılında Ibahernando’da doğdu. İki yıl süreyle Illinois Üniversitesi’nde çalıştı. 1989’dan bu yana Gerona Üniversitesi’nde İspanyol edebiyatı profesörü olarak görev yapıyor. Ünlü yazar El País gazetesinde günlük olarak makale yazıyor.

Hikâyelerini topladığı ilk kitabı El móvil (Güdü) 1987 yılında yayınlandı. İlk romanı El inquilino (Kiracı) 1989’da, ikinci romanı El vientre de la ballena (Balinanın Karnı) 1998’de okurlarıyla buluştu.

Salamina Askerleri ile dünya çapında bir üne ulaştı. Modern İspanya tarihinin bir anlamda edebî belleği olan Javier Cercas, yaşayan en önemli romancılardan kabul ediliyor.

Javier Cercas, adının tüm dünyada duyulmasını sağlayan ve Mario Vargas Llosa, J. M. Coetzee, Doris Lessing gibi yazarların büyük beğenisini kazanan Salamina Askerleri romanında İspanya tarihinin çok belirleyici bir dönemine farklı bir açıdan yaklaşıyor. İspanya İç Savaşı’nın son aylarında, Cumhuriyetçi birlikler bir grup Franco taraftarını kurşuna dizer.

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BAŞYAPIT NİTELİĞİNDE

Fakat içlerinden biri, Falanj’ın kurucusu Rafael Sánchez Mazas, Cumhuriyetçi bir asker sayesinde hayatta kalır. Bu olaydan 60 yıl sonra, bir gazeteci bilinmezliklerle dolu bu tuhaf hikâyenin aslını keşfetmek için uzun bir maceraya atılır. Javier Cercas’ın Salamina Askerleri, hikâye içinde hikâyelerle gerçekle kurmaca arasındaki ince çizgide seyreden, hatırlamak ve unutmak üzerine bir başyapıt.

BİR ÖYKÜ VE GİZEM...

Çağdaş dünya klasikleri arasında yerini çoktan alan bu romanı çok seveceğinizi düşünüyoruz. Carcas'ın genç bir muhabirken (kitaptan öyle anlatılıyor en azından) bir öykünün peşine düşer. Rafael Sánchez Mazas'ın hayatta olup olmadığı konusunda araştırma yapan muhabir pek çok kişi ve kişilerle görüşmeler yapar ve Rafael Sánchez Mazas'ın izini sürmeye başlar.

Bunun için çalışmalarını hızlandıran ve Rafael Sánchez Mazas'ın esrarengiz durumunu kitap haline getirip, romanlaştırmak isteyen Carcas'ın nitelikli keleminden kitabı okuyacaksınız.

Kitap hakkında yazılan övücü yorumlara bakalım;

“Muhteşem bir kitap… Uzun zamandır okuduğum en iyi kitaplardan biri!”

Mario Vargas Llosa

“Javier Cercas, karşı konulamaz bir dolaysızlık ve incelikle, günlük yaşamlarımızda tarihle uzlaşmaolasılığına doğru, hızlı, zekice ve şefkatli bir arayışa giriyor... Muhteşem bir roman yazmış.”

Susan Sontag

ergul.tosun@ensonhaber.com