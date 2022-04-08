Petrol
101.34
0.76%
Euro
16.02
-0.16%
Dolar
14.75
0.06%
Altın
914.69
-0.03%
Borsa
2345
0.00%
Bitcoin
646.026
0.23%
BTXN Coin
34.45
8.33%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Javier Cercas'ın yazdığı Salamina Askerleri

    Yazar İspanya tarihinin çok belirleyici bir dönemine farklı bir açıdan yaklaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 09:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Javier Cercas'ın yazdığı Salamina Askerleri

    Javier Cercas, adının tüm dünyada duyulmasını sağlayan ve Mario Vargas Llosa, J. M. Coetzee, Doris Lessing gibi yazarların büyük beğenisini kazanan Salamina Askerleri romanında İspanya tarihinin çok belirleyici bir dönemine farklı bir açıdan yaklaşıyor. İspanya İç Savaşı’nın son aylarında, Cumhuriyetçi birlikler bir grup Franco taraftarını kurşuna dizer.

    Fakat içlerinden biri, Falanj’ın kurucusu Rafael Sánchez Mazas, Cumhuriyetçi bir asker sayesinde hayatta kalır. Bu olaydan 60 yıl sonra, bir gazeteci bilinmezliklerle dolu bu tuhaf hikâyenin aslını keşfetmek için uzun bir maceraya atılır.

    Javier Cercas ın yazdığı Salamina Askerleri #1

    Sayfa: 225

    Unutulmaz bir başyapıt

    Javier Cercas’ın “yazdığım en iyi roman” olarak nitelediği Salamina Askerleri, hikâye içinde hikâyelerle gerçekle kurmaca arasındaki ince çizgide seyreden, hatırlamak ve unutmak üzerine bir başyapıt.


    İlginizi Çekebilir

    Ketumiyet nedir
    İpucu

    Ketumiyet nedir

    Brent ham petrolü 102,39 dolarda
    Ekonomi

    Brent ham petrolü 102,39 dolarda

    Arap medyasından 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke'ye gidecek' iddiası
    Gündem

    Arap medyasından 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke'ye gidecek' iddiası

    Görüş Bildir