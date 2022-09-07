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    Jean - Jacques Rousseau'nun medeni bir yaşantının eseri: Toplum Sözleşmesi

    Fransız yazar ve düşünür Jean - Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi adlı eseri, Fransız devrimini baz alınarak yazıldı. Eserde toplumların yaşayışı ve daha adil bir dünya düzeni çağrısı var.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 09:04
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    Jean - Jacques Rousseau'nun medeni bir yaşantının eseri: Toplum Sözleşmesi

    J.J. Rousseau, her insanın özgür doğduğunu fakat medeni bir yaşantının var olabilmesi için toplumun çıkarları doğrultusunda bireysel özgürlüklerden feragat edilmesi gerektiğini ve bunun da yalnızca, herkesin özgür iradesiyle kabul ettiği bir toplum sözleşmesiyle var olabileceğini söyleyerek siyaset felsefesinde çığır açmıştır.

    Toplum Sözleşmesi, 1762’de yayımlandığında modern demokrasi anlayışının temellerini atmış ve o döneme kadar gündeme dahi getirilmeyen halk egemenliği düşüncesini öne sürmüştür.

    Jean - Jacques Rousseau nun medeni bir yaşantının eseri: Toplum Sözleşmesi #1

    Sivil toplum anlayışı

    Sivil toplum anlayışını savunurken, siyasal yapılanmada meydana gelen bozulmaların da altını çizmiştir. Yayımlandığı günden bu yana hâlâ temel siyasi sorunlara parmak basabilen ve Fransız Devrimi’nin esin kaynağı olan bu eseri, okumanızı öneriyoruz.

    Jean - Jacques Rousseau nun medeni bir yaşantının eseri: Toplum Sözleşmesi #2

    Temel düşünce yapıtı

    Yazar, Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev’den Emile’e, İnsanlar Arasında Eşitsizliğin Kaynağı’ndan İtiraflar’a, insanlık tarihinde çığır açan Aydınlanma düşüncesinin en önemli Romantik düşünür-yazarıdır. Toplum Sözleşmesi’yse yayılandığı günden bugüne toplumların birarada yaşayışlarına ilişkin en temel düşünce yapıtlarından biri olma özelliğini sürdürmektedir.


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