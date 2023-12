Joni Murphy'nin eğlenceli ve düşündürücü romanı: Konuşan Hayvanlar Yazar Joni Murphy, Konuşan Hayvanlar romanında okurlarına eğlenceli bir okuma sunuyor. Joni Murphy'in kitabı birçok olumlu eleştiri alırken; aynı zamanda okurları düşünmeye sevk ediyor.

ensonhaber.com

Sürekli bir yere yetişmeye çalışan kalabalıkların eksik olmadığı bir şehir, ama bir farkla; Bu şehrin tüm sakinleri hayvanlardan oluşuyor. Joni Murphy, Konuşan Hayvanlar kitabında ünlü yazar George Orwell'ın Hayvan Çiftliği romanına adeta gönderme yaoıyor. Kitap yayınlandığında pek çok olumlu eleştiri aldı.

Burada lemurlar espresso hazırlıyor. Kuşlar kafe işletiyor. Ayılar Wall Street’i mesken tutmuş, belediye başkanıysa milyarder bir yarış atı. Deniz canlılarına korku ve tiksintiyle bakılıyor; onları dışarıda tutmak için şehre bir duvar inşa edilmesi konuşuluyor. Burası New York; refahın ve sefaletin, yalnızlığın ve curcunanın başkenti.

Kaygı bozukluğu ve depresyondan mustarip huysuz alpaka Alfonzo, hayatını New York Belediyesi’nin en dibindeki gözlerden ırak arşiv bölümünde çalışarak, ara sıra da onun tam aksine sosyal bir kelebek olan arkadaşı lama Mitchell’la görüşerek geçiriyor.

Bu kendi halinde ikili hiç beklenmedik bir anda şehri içten içe yok eden yozlaşmış sistemi ifşa etmek üzere bir göreve atılıyor.

Gizli projeleri onları şehrin en radikalleşmiş bölgelerine kadar götürüyor ve burada, bakış açınıza göre bir grup tehlikeli radikal ya da ilham verici bir kurtuluş hareketi olarak görebileceğiniz Deniz Eşitliği Reformcu Takımı ile karşılaşıyorlar.

Joni Murphy

Yaşamaya devam etmek

İşte tam bu noktada Alfonzo bir karar vermek zorunda. Tüm gördüklerini sineye çekip böyle yaşamaya devam mı edecek, yoksa bu düzeni değiştirmek için elini taşın altına mı koyacak?

Ne Dediler?

"Hayvan Çiftliği ve Ezop Masalları'nın 21. yüzyıl kombinasyonu... Murphy sınıf, iklim değişikliği, vejetaryenlik ve çok daha fazlasını görevini kötüye kullanmaya dair bir hikâye üzerinden işliyor. Şiirsel düşüncelerini ve söylevlerini muzip kelime oyunlarıyla harmanlıyor. Garip ama sürükleyici ve unutması zor bir roman."

Kirkus Review

"Joni Murphy'nin romanı Konuşan Hayvanlar, hayvanlar tarafından yönetilen alternatif bir Manhattan tasavvur ediyor. Ortaya çıkan sonuç oldukça komik ve son derece ileri görüşlü; zamanımızın Hayvan Çiftliği..."

The Millions

"Kapaktaki düşünceli alpaka için gelin; entrikanın, iklim değişikliğinin ve bir metropol felaketinin hikâyesi için kalın -ki bunların hepsi insansız bir dünyada yaşanıyor! Kulağa güzel geliyor..."

Vulture

"Bizimki kadar acımasız ve karmaşık bir dünyada geçen Konuşan Hayvanlar, insan ve hayvan arasındaki hayalî ayrımı siliyor. Yalnız kalpler, yükselen denizler ve siyasi entrikalarla dolu bu hikâye sadece sürükleyici ve incelikle işlenmiş olmakla kalmıyor, aynı zamanda bir hayatta kalma mesajı da taşıyor: Hepimiz bu işte birlikteyiz ve birbirimize ihtiyacımız var."

Lisa Locascio, Open Me'nin yazarı

"Kafka'nın hayvanlar âleminin varisi Joni Murphy hepimiz adına konuşuyor."

Patty Yumi

Cotrell, Sorry to Disrupt the Peace'in yazarı

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com