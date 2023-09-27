Jose Mauro de Vasconcelos’un başyapıtı Şeker Portakalı kitabı çizgi roman oldu Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos'un kült romanı olan ve dünyada milyonlarca okura ulaşan eseri Şeker Portakalı, çizgi roman olarak yayınlandı.

ensonhaber.com

Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos’un 1968’de yayınlanan Şeker Portakalı adlı eseri, yalın anlatımı ve çarpıcı hikâyesiyle dünya edebiyatının unutulmaz başyapıtları arasında yer alıyor. Dünyada çoksatanlar listesinde yer alan bu güzel kitap, artık çizgi roman olarak da okunabilecek.

Yazarının hayatından izler taşıyan eser, bir çocuğun iç dünyasından yola çıkarak tüm insanlığa acıyla yoğrularak olgunlaşmanın ağırlığını duyumsatıyor.

Gerçekçi anlatımı ve duygu ağırlıklı temasıyla Latin Amerika edebiyatını tüm yönleriyle yansıtan Şeker Portakalı; saflığı, şefkati ve acıyı eksiksiz bir empati ile iliklerinize kadar hissetmenizi sağlayacak.

José Mauro de Vasconcelos

Zeze'nin öyküsü

Jose Mauro de Vasconcelos’un başyapıtı olan bu özel kitap, günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsü.

Yazarlıkta karar kılana kadar, boks antrenörlüğünden muz plantasyonlarında hamallığa kadar birçok iş deneyimleyen Vasconcelos, acının tarifini bir küçük çocuğun kalbinden yapmış ve hepimizin kalbine inceden dokunmuştur…

Şeker Portakalı’nı bir kez okuyanlar, küçük kahraman Zezé’nin maceralarını ve talihsizliklerini bir daha unutmayacak...

Altı yaşındaki Zezé, maddi imkânsızlıklar nedeniyle hayli zor zamanlar yaşıyor. Evde onu çok sevenler de var, afacanlıklarına katlanamayıp hayatını dayanılmaz hale getirenler de. Fakat Zezé’nin sahip olduğu çok özel bir şey var:

Hayal gücü...

Kayıp ve hüzün...

Şeker portakalı fidanıyla arkadaş olup oyunlar oynamaya başlayınca hayatındaki zorluklara hayalleriyle meydan okuyor. Zezé bir yandan mutluluğu keşfederken diğer yandan kaybı ve hüznü yaşıyor.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com