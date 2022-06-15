Kadınların hüküm sürdüğü yeni bir dünya anlatısı: Masal Kadın

Sema Çeker’in kaleme aldığı Masal Kadın'da bu durum birdenbire alt üst ediliyor. Kadının gerçek değerini anlatmak üzere yazılan masallardan oluşan Masal Kadın...

Kadının geçmişten günümüze, mitlerden masallara toplumdaki yerine atıfta bulunan bir kitapla okurlarının karşısına çıkarken, Sema Çeker’in ilk kitabı Masal Kadın, okurunu yüzyıllar öncesinin büyülü atmosferine davet ediyor.

Oyuncu, eğitmen ve hikaye anlatıcısı Sema Çeker’in kalbine; asırlardır süregelen masal kalıplarında arka planda ve güçsüz olarak resmedilen kadın karakterlerin hikayelerini yeniden yazma ateşi düşmüş.

Bu masallar, ataerkil toplum yapısının dayattığı normlar sebebiyle kendi kabuğuna çekilen kadınların, bir kelebek misali kozasından kurtulup özgürleşmesini anlatmış.

Cesaret ve azimleriyle kadınlar

Bu kadınlar cesaret ve azimleriyle, savaşçı karakterleriyle, özgüvenleriyle, güçlü maneviyatlarıyla aslında hepimizin içindeki o kıvılcımın temsili imiş.

Haydi gelin, hep birlikte alt edelim canavarları, üç başlı ejderhaları, kötü kalpli büyücüleri, zalim padişahların zorbalıklarını ve zorla öpmeye çalışan çirkin kurbağaları...

Başarılı bir tiyatrocu ve hikaye anlatıcısı olan Sema Çeker’in hayallerinin ürünü olan Masal Kadın olağanüstü kurgusu ve sıra dışı anlatımıyla edebiyatseverlerin karşısına çıkıyor.

Masal Kadın'ın masalları bizim bildiğimiz, kadınların hor görüldüğü ya da arka planda bırakıldığı masallardan değil, baştan yazılan ve kadının hak ettiği değeri öne çıkaran masallardan oluşuyor.





Masallarda kadınlar

Sema Çeker’in kaleminden çıkan tüm bu masallar ve mitlerin bugüne kadar, "Kadınlar masallarda hep öpülüyor, eziliyor" diyenlere kaynaklık edip, ilham olması bekleniyor.

Yeni bir evrenin kapıları

Yüzyıllardır Türk kültür ve edebiyatının önemli bir temsilcisi olan masallar, Masal Kadın”da kavuştuğu yeni biçimleriyle okurlarının beğenisini kazanmayı bekliyor.

Bazen devler ülkesinde, bazen büyücüler diyarında ya da altın kaplamalı saraylarda maceradan maceraya koşan kadınlar, bu yeni hâlleriyle edebiyat okurlarına bambaşka bir evrenin kapılarını açıyor.





Bilge ve vahşi kadınlar

Sema Çeker’in ilk kitabı Masal Kadın’ın her dizesinde, aştığımız her engelle birlikte içimizdeki bilge ve vahşi kadına vurduğumuz kilitlerden birinin açılmasına izin verelim.

