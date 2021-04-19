Kadınların pandemi sürecinde pazarlama başarısı kitap oldu

Fatma Ayanoğlu'nun derledği İş Yaşamında Kadın kitabı, kadınların pandemi sürecindeki ticaret başarısını ele alıyor. Kitap raflarda yerini aldı.

E-ticaret ve Bilişimde Çalışan Kadınlar Araştırması'nı yapan Marmara Üniversitesi (MÜ) Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, İş Yaşamında Kadın kitabında, kadınların zorlu süreçter pazarlamada nasıl başarıs gösterdiklerini anlatıyor.

Ayanoğlu, "Evden yemek ve el işi yapıp satma gibi konular olsa bile kadın kooperatifler bir araya geliyor. Kooperatifler artık çok daha bilinçli ve uluslararası standartlarda üretim yapıyor. Türkiye'de 100'ü geçen kooperatifimiz var. Dijital alanda da birleşip, aynı başarıyı sürdürdüler." dedi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Türkiye'de bir üniversiteye bağlı kurulan ilk kadın araştırma merkezi olan ESKAR, var olan kadın çalışmalarını toplum geneline yaymak, kadınlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak, kamu ve özel sektör ile halk arasında köprü vazifesi görmek amacıyla çeşitli akademik ve bilimsel faaliyetler ile sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor.





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BİLİMSEL ARAŞTIRMA BAŞARISI

Kadınların sorunlarına ve bunların çözümlerine dair çalışmalar yürüten merkez, yurt içi ve yurt dışındaki projeleri de yakından takip ederek, kadına şiddet konusunun yanı sıra kadınların istihdamı, iş hayatında yaşadıkları problemler ile iş-yaşam dengeleri gibi birçok başlıkta nitel araştırma ve sosyal bilimlerde veri analizi yöntemlerini kullanarak bilimsel araştırmalara imza atıyor.

Kadınlar tarafından kurulan 100 işletmeden 87'sinin bir yıl, yarısının da 5 yıl sektörde tutunabildiğini aktaran Fatma Ayanoğlu, kadınların iş dünyasında neden tutunamadıklarına dair Türkiye'deki tezleri incelediklerini, farklı bölgelerdeki kadın girişimcilerle konuştuklarını belirtti.





Fatma Ayanoğlu

E- TİCARET BİLGİSİ

Prof. Dr. Ayanoğlu, çalışmanın bir diğer sonucunun dijital okuryazarlık ile ilgili olduğunu belirterek, "Kadınların dijital mecralarda çok çabuk tutunduklarını görüyoruz. Ama e-ticaret konusunda biraz daha bilgilendirilmeleri ve cesaretlendirilmeleri gerekiyor. Türkiye'nin batısı ve doğusu arasında farklılıklar var."

AİLE VE TOPLUM BASKISI

Ayanoğlu şöyle devam etti: "Özellikle aile ve toplum baskısı gibi nedenlerden dolayı kadınların tek başına iş kurması, mağaza sahibi olması, akşam iş yerinden çıkması gibi durumlar onları zor durumda bırakıyor. O yüzden, iş hayatına atılsalar bile bir süre sonra bırakmak durumunda kalıyorlar. Örneğin; sermaye yetersizliği, nasıl başlayacağını bilememek gibi sebepler de var. Birçok kadın start-up nasıl büyüyeceğini, ürününü nasıl değerlendireceğini bilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'daki ve dünyanın farklı ülkelerindeki araştırmalara bakıldığında, Türkiye'nin kadın istihdamı ve kadın girişimciler konusunda dünyanın gerisinde olmadığını söyleyen Ayanoğlu, özellikle salgın sürecinde Türk kadınlarının küresel yatırımlar aldığından bahsetti.

GİRİŞİMCİLERDE ARTIŞ

Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine işaret ederek, "Kadınların pandemide, özellikle dijital mecralarda gerek girişimci sayılarında gerek yaptıkları faaliyetlerde yüzde 2 oranında artış olduğu görüldü." dedi.





"DİJİTAL MECRALARI İYİ KULLANIYORLAR"

"Kadın girişimciler özellikle salgında dijital mecraları iyi kullanabiliyorlar. Evden yemek ve el işi yapıp satma gibi konular olsa bile kadın kooperatifler bir araya geliyor. Kooperatifler artık çok daha bilinçli ve uluslararası standartlarda üretim yapıyor. Türkiye'de 100'ü geçen kooperatifimiz var. Dijital alanda da birleşip, aynı başarıyı sürdürdüler."