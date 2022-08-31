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    Kayıp Destan’ın İzinde – Nazım Hikmet, İdeoloji ve Yeniden Yazmak

    Türk edebiyatının kilometre taşlarından olan Nazım Hikmet'in Kayıp Destan’ın İzinde – Nâzım Hikmet, İdeoloji ve Yeniden Yazmak konulu kitap, 30 Ağustos Zafer Bayramı için anlamlı bir okuma sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 11:01
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    Kayıp Destan’ın İzinde – Nazım Hikmet, İdeoloji ve Yeniden Yazmak

    Okuyacağınız kitap, temel olarak, Nâzım Hikmet’in yönlendirilmiş ya da önyargılı okumalara en çok maruz kalmış/kalmakta olan iki metnine odaklanacaktır: Kuvâyi Milliye ve Memleketimden İnsan Manzaraları...

    Adı geçen iki metin, yazılış motivasyonları ve süreçlerinin iç içe geçmesi, yazılış tarihinden çok sonra yayınlanmaları ve yazarın sürekli olarak metinlerinin üzerinde değişikliklere gitmesi nedeniyle oldukça karmaşık birer hikâyeye sahiptirler.

    Üstelik bu hikâyeler zaman içinde kendi mitlerini yaratmış ve bugün de geçerli olmak üzere bu iki metin kendi hayran kitlelerine, ideolojik takipçilerine ya da reddedicilerine kavuşmuştur.

    Buna karşın, Türkçe edebiyatın köşe taşlarından olan bu iki Nâzım Hikmet imzalı kitabın yazılış ve yayınlanış süreçleri hakkında derli toplu herhangi bir kaynağa ulaşmak mümkün değildir.

    Kayıp Destan’ın İzinde – Nazım Hikmet, İdeoloji ve Yeniden Yazmak #1

    İnsan manzaralarına uzanan yolculuk

    Oysa Kuvâyi Milliye ve Memleketimden İnsan Manzaraları hakkında yorumlar yapmadan evvel, bu tarihçilerin ortaya çıkarılması öncelikli bir ihtiyaçtır.Kayıp Destan’ın İzinde, Nâzım Hikmet’in en çok ilgi gören eseri Kuvâyi Milliye’nin Memleketimden İnsan Manzaraları’na uzanan yolculuğunu anlatıyor.

    Kayıp Destan’ın İzinde – Nazım Hikmet, İdeoloji ve Yeniden Yazmak #2

    Yeniden yazılmanın anlamı

    Erkan Irmak kitabında bu iki eserin yazılış ve yayınlanma süreçlerini, Türkiye’deki rejim ve tarih anlayışıyla ilişkilerini, okur tarafından alımlanışlarını ve tür olarak konumlarını tartışıyor ve iki eseri karşılaştırarak Kuvâyi Milliye’nin Memleketimden İnsan Manzaraları içinde nasıl yeniden yazıldığını ve bu yeniden yazılmanın ne anlama geldiğini sorguluyor.

    Edebi çalışmalar

    Irmak, bu süreci, Nâzım Hikmet’in yaşamını, eserleriyle olan ilişkisini ve eserlerini yazmasında etkili olan Türkiye’nin tarihsel koşullarını da içeren canlı, zengin bir anlatımda sunuyor. Kitap, Nâzım Hikmet’in yazarlığına odaklanan edebi çalışmalar alanındaki eksikliği gidermek yönünde önemli bir adım niteliği de taşıyor.


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